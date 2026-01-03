Shubman Gill : शुभमन गिलला संघातून वगळले, पुनरागमन लांबणीवर पडले; निवड समितिच्या निर्णयाने सर्वच अचंबित

Why Shubman Gill dropped from Punjab Vijay Hazare Trophy squad? न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघाची आज घोषणा होणार आहे. या मालिकेतून कर्णधार शुभमन गिल भारतीय संघात पुनरागमन करणार असल्याची शक्यता आहे. ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेपूर्वी शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पंजाबकडून दोन सामने खेळणार असल्याची चर्चा होती. पण, पंजाबचा संघ आज जयपूर येथे सिक्कीमविरुद्ध मैदानावर उतरला आणि प्लेइंग इलेव्हनमधून शुभमनचे नाव गायब दिसल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अभिषेक शर्माच्या अनुपस्थितीत त्याच्याकडे कर्णधारपदाची माळ दिली जाईल, असेही वाटले होते..विजय हजारे ट्रॉफीतील पाचवी फेरी आजपासून सुरू होत आहे. भारताचा कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन पंजाबकडून मैदानात उतरणार होता. पंजाबने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शुभमनचे नावच गायब दिसले. प्रभसिमरन सिंग पंजाबचे नेतृत्व करतोय. अभिषेकला या सामन्यात विश्रांती दिली गेली आहे. शुभमनला का वगळले गेले, याचे अपडेट्स हाती आलेले नाही. .India vs New Zealand 2026 ODI Squad : ३ खेळाडूंनी वाढवली अजित आगरकरची डोकेदुखी! त्यांना संघात नाही घेतलं तर काय खरं नाय....दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत शुभमनची मान दुखावली गेली होती आणि त्यामुळे तो पहिल्या डावात व दुसऱ्या कसोटीतून माघारी परतला होता. त्यानंतर त्याने पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून पुनरागमन केल, परंतु तीन सामन्यानंतर दुखापतीमुळे त्याने उर्वरित दोन लढतीतून माघार घेतली. ट्वेंटी-२०तील खराब कामगिरीमुळे त्याला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघातील स्थान गमवावे लागले. आता तो वन डे संघात परतणार आहे..११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेत खेळण्यापूर्वी शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत सहभाग घेईल, अशी चर्चा होती. तो सिक्कीम व गोवा संघांचा सामना करणार असे वृत्त होते. पण, सिक्कीमविरुद्धच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याचे नाव नाही दिसले. यामुळे त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याची निवड होईल का, हा प्रश्न आता पडला आहे. .India vs New Zealand ODI scheduleपहिली वन डे - ११ जानेवारी, वडोदरा ( वेळ- १.३० वा.)दुसरी वन डे - १४ जानेवारी, राजकोट ( वेळ- १.३० वा.)तिसरी वन डे - १८ जानेवारी, इंदूर ( वेळ- १.३० वा.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.