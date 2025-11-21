Shubman Gill Fitness Test: गिलच्या तंदुरुस्ती चाचणीवर लक्ष गुवाहाटी कसोटी : सहभागाची शक्यता कमी; साई सुदर्शनला संधी

गुवाहाटी : कोलकाता कसोटीत पराभूत झाल्यानंतर यजमान भारतीय क्रिकेट संघावर मालिका गमावण्याच्या नामुष्कीचे संकट ओढवले आहे. कर्णधार शुभमन गिलची मानेची दुखापत यामुळे आणखीनच पाय खोलात गेला आहे..शुभमन गिलची तंदुरुस्ती चाचणी उद्या (ता. २१) शुक्रवारी होणार आहे. या चाचणीनंतर त्याचा गुवाहाटी येथील दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या कसोटीतील समावेशाबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे या तंदुरुस्ती चाचणीवर विशेष लक्ष असणार आहे..IND vs SA: शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर? पहिल्या सामन्याआधी संघातून बाहेर केलेल्या अष्टपैलूला टीम इंडियाने पुन्हा बोलावलं.शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेल याची चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी निवड करण्यात येऊ शकते. साई सुदर्शन या डावखुऱ्या फलंदाजांचाही समावेश करण्यात येऊ शकणार आहे. तसेच अक्षर पटेल व नितीशकुमार रेड्डी यांच्यापैकी एक अष्टपैलू खेळाडूला संघात प्रवेश दिला जाईल. अशाप्रकारचे वृत्त समोर आले आहे..दरम्यान, भारतीय क्रिकेट संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान शुभमन गिलच्या दुखापतीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, मी स्वत: बुधवारी शुभमन गिलला भेटलो. त्याच्या दुखापतीमधून सुधारणा होत आहे. आता उद्या तंदुरुस्ती चाचणी होणार आहे. फिजिओ व डॉक्टर शुभमन गिलच्या दुखापतीबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील, मात्र येथे एक सांगावेसे वाटते की, तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यास त्याला अंतिम ११ मध्ये निवडण्यात येईल, मात्र असे केल्यास ही दुखापत आणखी बळावू शकते..रबाडाचा निर्णय २४ तासांमध्येदक्षिण आफ्रिकन संघाचे प्रशिक्षक पिएट बोथा यांनी कागिसो रबाडाच्या दुखापतीबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले की, वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडाच्या तंदुरुस्तीबाबत व अंतिम ११ मध्ये खेळवण्याबाबतचा निर्णय येत्या २४ तासांमध्ये घेतला जाणार आहे. शिवाय गुवाहाटी स्टेडियममधील खेळपट्टीवर गवत कापले जाणार की नाही, याकडे त्यांचे लक्ष असणार आहे..जोखीम पत्करणार नाहीसितांशू कोटक पुढे सांगतात की, शुभमन गिलच्या दुखापतीबाबत मनामध्ये शंका असल्यास त्याला कसोटी संघात खेळवणार नाही. त्याला विश्रांती देण्यात येईल. दरम्यान, गुवाहाटी कसोटीमध्ये शुभमन गिल याची निवड झाल्यास आगामी एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याला विश्रांती देण्यात येईल. भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेशी एकदिवसीय व टी-२० मालिकाही खेळणार आहे..Shubman Gill: अनफिट शुभमनला खेळवणार का? गुवाहाटी कसोटीसाठी भारतीय संघासमोर निवडीचा पेचप्रसंग.पर्यायी खेळाडू उपलब्धशुभमन गिल गुवाहाटी कसोटीला मुकल्यास त्याच्याऐवजी कोणत्या खेळाडूला संधी देण्यात येईल असा प्रश्न केला असता ते म्हणाले, सर्वप्रथम शुभमन गिलची तंदुरुस्ती चाचणी उद्या होणार आहे. त्यामुळे आताच काही सांगता येणार नाही. चाचणीनंतर भारतीय संघ व्यवस्थापन पुढील निर्णय घेईल. सध्या भारतीय संघामध्ये पर्यायी खेळाडू उपलब्ध आहेत. ध्रुव जुरेल याने कोलकाता कसोटीत चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली. त्यामुळे तोही एक पर्याय असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.