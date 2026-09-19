Team India : शुभमन गिल-गौतम गंभीरच्या मार्गात 'लक्ष्मण'रेषा! Asian Games च्या संघातील खेळाडू देण्यास नकार; विंडीज मालिकेत संघ संकटात...

India West Indies ODI series Washington Sundar selection: भारतीय क्रिकेटपटूंना पुढील महिनाभर बरेच सामने खेळायचे आहेत.. जवळपास ६९ भारतीय क्रिकेटपटू महिनाभर क्रिकेट खेळताना दिसणार आहेत. त्यामुळे काही मालिकांच्या तारखा एकत्रित आल्या आहेत आणि संघ व्यवस्थापनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. भारत-वेस्ट इंडिज मालिका आणि आशियाई स्पर्धेतील क्रिकेट सामने एकाचवेळी होणार आहेत. त्यावरूनच शुभमन गिल-गौतम गंभीर आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण आमनेसामने आल्याचे चित्र आहे. .कर्णधार गिल व मुख्य प्रशिक्षक गंभीर यांना विंडीजविरुद्धच्या मालिकेसाठी वॉशिंग्टन सुंदर हवा होता, परंतु आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी श्रेयस अय्यरच्या संघासोबत प्रभारी प्रशिक्षक म्हणून जाणाऱ्या लक्ष्मणने त्याला देण्यास नकार दिला. जपानमधील स्पर्धेसाठी लक्ष्मणला अतिरिक्त फिरकीपटू हवे आहेत. भारतीय संघाने विंडीज व आशियाई स्पर्धेसाठी एकाच वेळी दोन संघ मैदानावर उतरवले आहेत. विंडीज मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होतेय आणि आशियाई स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना २८ सप्टेंबर आहे. अनेक खेळाडूंची वन डे व ट्वेंटी-२० संघात व्यवस्थित विभागणी केली आहे, परंतु सुंदरवरून पेच निर्माण झाला आहे..Asian Games 2026: श्रेयस अय्यरच्या संघाला जपानला जाण्यापूर्वी धक्का; BCCI, IOA ची पळापळ, नेमकं काय घडलं?.जागरणमधील वृत्तानुसार, वेस्ट इंडिजच्या संघात बरेच डावखुरे फलंजाज आहेत आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी गंभीर आणि गिल यांना सुंदर हवा होता. पण, लक्ष्मणलाही आशियाई खेळांसाठी सुंदर हवा होता आणि त्यामागेही तेच कारण आहे. नेपाळसारख्या संघांतही अनेक डावखुरे फलंदाज आहेत. त्या वादात लक्ष्मणचा विजय झाला आणि परिणामी, वेगवान अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डीला आशियाई क्रीडा संघाच्या संघातून वगळून गंभीरच्या अष्टपैलू विभागाला बळकटी देण्यासाठी वेस्ट इंडिजच्या वन डे संघात सामील करण्यात आले..वेस्ट इंडिजविरुद्धचे संघIndia’s ODI team: शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीरIndia’s T20I Team: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, मयांक यादव.India’s updated squad for the Asian Games: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, विप्रज निगम. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.