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Team India : शुभमन गिल-गौतम गंभीरच्या मार्गात 'लक्ष्मण'रेषा! Asian Games च्या संघातील खेळाडू देण्यास नकार; विंडीज मालिकेत संघ संकटात...

VVS Laxman coaching India at Asian Games 2026: टीम इंडियाच्या आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेपूर्वी निवड आणि संघ व्यवस्थापनाचा वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे.
VVS Laxman Washington Sundar Asian Games 2026

VVS Laxman Washington Sundar Asian Games 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
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India West Indies ODI series Washington Sundar selection: भारतीय क्रिकेटपटूंना पुढील महिनाभर बरेच सामने खेळायचे आहेत.. जवळपास ६९ भारतीय क्रिकेटपटू महिनाभर क्रिकेट खेळताना दिसणार आहेत. त्यामुळे काही मालिकांच्या तारखा एकत्रित आल्या आहेत आणि संघ व्यवस्थापनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. भारत-वेस्ट इंडिज मालिका आणि आशियाई स्पर्धेतील क्रिकेट सामने एकाचवेळी होणार आहेत. त्यावरूनच शुभमन गिल-गौतम गंभीर आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण आमनेसामने आल्याचे चित्र आहे.

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