Shubman Gill: आधी फलंदाज, मग कर्णधार; दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध रंगतदार मालिकेसाठी शुभमन गिल सज्ज

कोलकाता : सराव करताना प्रथम लक्ष माझ्यातल्या फलंदाजावर असते. क्षेत्ररक्षण चालू झाल्यावर निर्णय घेताना मनात खोलवर पहिला विचार काय येतो त्याच्यावर मी भरवसा ठेवतो, ज्याला क्रिकेटच्या भाषेत गट फिलिंग म्हटले जाते. तेव्हा मला फलंदाज आणि कर्णधार म्हणून वेगळा विचार करणे कठीण जात नाही, असे कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला..दक्षिण आफ्रिकन संघाने सातत्यपूर्ण खेळ करून कसोटी मानांकनात अव्वल क्रमांक पटकावला तसेच सर्वोच्च बक्षीसही आपल्या नावे केले. त्यांचा संघ परिपूर्ण आहे तसेच भारतात येताना त्यांनी आशिया खंडात कसोटी सामने खेळून चांगली कामगिरी केली, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे..भारतीय संघाने त्याचा विचार करून सरावात मेहनत केली आहे, तयारी केली आहे. मला खात्री आहे की दोन कसोटी सामन्यांची मालिका रंगतदार होईल आणि गाजेल, असे गिलने मत व्यक्त केले..लोक जरी फक्त फिरकीचा विचार करत असले तरी मला कल्पना आहे की इडन गार्डनवर पहिल्या दिवशी आणि खेळ संपण्याअगोदर अर्धा तास चेंडू स्विंग होतो. वेगवान गोलंदाजांना रिव्हर्स स्विंग करायला मदत होते. .समोरच्या संघात तगडे वेगवान गोलंदाज आहेत ज्यांचा सामना आम्हाला करायचा आहे. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या दर्जेदार वेगवान गोलंदाजांना तोंड देताना समोरच्या फलंदाजांची परीक्षा बघितली जाणार आहे, गिलने आपला अभ्यास झाला झाला असल्याचे दाखवले..India vs South Africa: ध्रुव जुरेल अन् रिषभ पंत कसोटीत खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये लढत.मोहम्मद शमी खूप दर्जेदार गोलंदाज आहे फक्त सध्या बुमरा, सिराज दोन अफलातून गोलंदाज संघात आहेत तसेच आकाश दीप आणि प्रसिध कृष्णाने केलेली मोलाची कामगिरी लगेच विसरता येणार नाही. तेव्हा शमी संघात कधी येईल याचे उत्तर निवड समिती देऊ शकेल, असे मत गिलने व्यक्त केले..