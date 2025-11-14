Shubman Gill: आधी फलंदाज, मग कर्णधार; दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध रंगतदार मालिकेसाठी शुभमन गिल सज्ज

Cricket

Shubman Gill on His Role as Captain: कर्णधार शुभमन गिलने दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी तयारीबाबत विचार मांडले. भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यांची अपेक्षा रंगतदार.भारतीय संघाने सरावात मेहनत घेतली असून गिलला फलंदाजी आणि कर्णधार म्हणून स्पष्ट विचार करण्यास मदत झाली आहे.
कोलकाता : सराव करताना प्रथम लक्ष माझ्यातल्या फलंदाजावर असते. क्षेत्ररक्षण चालू झाल्यावर निर्णय घेताना मनात खोलवर पहिला विचार काय येतो त्याच्यावर मी भरवसा ठेवतो, ज्याला क्रिकेटच्या भाषेत गट फिलिंग म्हटले जाते. तेव्हा मला फलंदाज आणि कर्णधार म्हणून वेगळा विचार करणे कठीण जात नाही, असे कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला.

