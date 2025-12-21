शुभमन गिलसोबत विश्वासघात! T20 World Cup संघातून हाकलल्याचे केव्हा सांगितले? आत्ताची मोठी अपडेट

बीसीसीआयने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी १५ जणांचा संघ जाहीर केला आहे. शुभमन गिलला संघातून वगळल्याने सर्वांना धक्का बसला. गिलला संघातून वगळल्याची बातमी संघ जाहीर होण्याच्या काही वेळापूर्वीच मिळाली होती..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) शनिवारी (२० डिसेंबर) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी टी२० मालिकेसाठी १५ जणांचा संघ जाहीर केला. पुढच्या वर्षी भारत आणि श्रीलंका येथे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धे फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान खेळवली जाणार आहे. त्याआधी जानेवारीमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड संघात ५ सामन्यांची टी२० मालिका होईल. त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कप आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी एकच संघ जाहीर करण्यात आला आहे. पण संघ जाहीर झाल्यानंतर सर्वांना धक्का बसला तो शुभमन गिलला संघातून वगळल्याने..T20 world Cup : भारतासाठी दोन वर्षात एकही सामना खेळला नाही, आता थेट टी-२० विश्वकप संघात मिळाली संधी, कोण आहे तो खेळाडू?.शुभमन गिलला काही महिन्यांपूर्वीच भारताच्या टी२० संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले होते. इतकेच नाही, तर त्याला सलामीलाही सातत्याने संधी देण्यात आली होती. मात्र त्याची कामगिरी फारशी चांगली झाली नाही. परिणामी त्याला संघातून जागा गमवावी लागली आहे. पण तो उपकर्णधार असल्याने त्याला टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघात कायम असेल, असे अंदाज होते. मात्र, निवड समितीने सर्वांनाच धक्का दिला. त्यांनी सलामीसाठी अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन यांच्यासह इशान किशनची निवड केली. इशानचे दोन वर्षांनी भारताच्या संघात पुनरागमन झाले आहे..शुभमन गिलला कधी समजली बातमी?बीसीसीआयकडून शनिवारी दुपारी २ वाजता अधिकृतरित्या संघाची घोषणा करण्यात आली होती. क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार गिलला संघातून वगळल्याची बातमी संघ घोषित होण्याच्या काही वेळापूर्वीच मिळाली होती. तसेच गिल यामुळे चकीतही झाला. सुत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार शनिवारी सकाळी अहमदाबादवरून गिल त्याच्या घरी चंदीगढला जाण्यास निघाला होता, त्यावेळी त्याला ही बातमी मिळाली. त्याला यासंदर्भात फोन आला होता, पण हा फोन कोणी केला, हे मात्र समजू शकले नाही..गिलसाठी ही बातमी चकीत करणारी होती, कारण तो मानसिकरित्या तो वर्ल्ड कप आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी तयारी करत होता. खरंतर शुक्रवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अहमदाबादला झालेल्या पाचव्या टी२० सामन्यात गिल खेळणार होता, असंही सुत्राने सांगितले. त्याला चौथ्या टी२० सामन्याआधी पायाला छोटी दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो चौथ्या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता, पण पाचव्या सामन्यासाठी तो पेन किलर घेऊनही खेळण्यास तयार होता. परंतु, त्यामुळे वर्ल्ड कपचा विचार करता जोखीम वाढली असती, म्हणून पाचव्या सामन्यातही त्याला खेळवण्यात आले नव्हते. त्याच्याऐवजी संजू सॅमसनला संधी मिळाली आणि त्याने ही संधी दोन्ही हातांनी पकडली. त्याने चांगला खेळ करत त्याची छाप पाडली..T20 World Cup 2026 : लकी चार्म...! भारत टी-२० वर्ल्ड कप जिंकणार, कारण संघात 'तो' खेळाडू परतला; २०२४ चा वर्ल्ड कप जरा आठवा....आता गिल पुन्हा घरी परतल्यानंतर २४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ या स्पर्धेत पंजाबसाठी खेळाताना दिसेल. त्यानंतर ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. यामालिकेतून तो कर्णधार म्हणून पुनरागमन करेल.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ आणि न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघ -सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल ( उपकर्णधार) , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन ( यष्टीरक्षक), इशान किशन ( यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.