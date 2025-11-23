India VS South Africa: वनडे मालिकेसाठी रिषभ पंत, राहुल कर्णधारपदाच्या शर्यतीत; शुभमन गिल तंदुरुस्त होण्याची शक्यता फारच कमी

गुवाहाटी : दुखावलेली मान बरी होण्यास अजून काही कालावधी लागणार असल्यामुळे शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसही मुकण्याची शक्यता अधिक आहे त्यामुळे निवड समितीला नवा कर्णधार नेमावा लागणार आहे..या मालिकेसाठी अनुभवी रोहित शर्मा संघात असला तरी तात्पुरत्या कर्णधारपदासाठी ऋषभ पंत आणि केएल राहुल यांच्या नावांचा विचार केला जाऊ शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गिलची दुखापत केवळ ‘नेक स्पॅझम’पुरती मर्यादित नाही. त्याला मोठ्या प्रमाणावर विश्रांतीची आवश्यकता आहे आणि त्यामुळे संघ व्यवस्थापन त्याला घाईघाईने पुन्हा मैदानात उतरवण्याचा धोका पत्करणार नाही..गिल सध्या मुंबईत असून, दुखापतीची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी एमआरआयसह विविध वैद्यकीय तपासण्या करत आहे. “सर्व तपासण्या केल्यानंतर गिलला किती दिवसच्या विश्रांतीची गरज आहे हे निश्चित होई सध्या तरी दक्षिण आफ्रिका टी-२० मालिकेसाठी तरी फिट व्हावा अशी आशा आहे, असे सूत्रांनी सांगितले..कर्णधाराच्या बाबतीत पंत मजबूत दावेदार आहे, कारण तो सध्या दुसऱ्या कसोटीत भारताचे नेतृत्व करत आहे. मात्र गेल्या एका वर्षात तो एक ५०-५० षटकांचा एकच सामना खेळला आहे. दुसरीकडे राहुल हा संघाचा पहिला पसंतीचा यष्टीरक्षक असू शकतो..IND vs SA, ODI Series: रोहित शर्मा नाही, तर शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर नसताना 'हा' खेळाडू करू शकतो टीम इंडियाचं नेतृत्व.सध्याची स्थिती पहाता यशस्वी जैसवाल रोहित शर्मासोबत सलामीला येऊ शकतो. अभिषेक शर्माचाही पर्याय तपासला जाऊ शकतो. वेगवान गोलंदाजी विभागात हर्षित राणा, मो. सिराज आणि अर्शदीप सिंह यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. दोन कसोटी मालिकेनंतर जसप्रीत बुमराला आवश्यक विश्रांती दिली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.