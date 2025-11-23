Cricket

India VS South Africa: वनडे मालिकेसाठी रिषभ पंत, राहुल कर्णधारपदाच्या शर्यतीत; शुभमन गिल तंदुरुस्त होण्याची शक्यता फारच कमी

Impact on ODI Series vs South Africa: दुखावलेली मान बरी होण्यास अजून काही कालावधी लागणार असल्यामुळे शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसही मुकण्याची शक्यता अधिक आहे त्यामुळे निवड समितीला नवा कर्णधार नेमावा लागणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
