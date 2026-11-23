Why Mohammed Siraj was dropped from India vs New Zealand Test? भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिली कसोटी अनिर्णित राहिल्यानंतर टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हन निवडीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कर्णधार शुभमन गिल व संघ व्यवस्थापनाने या कसोटीसाठीच्या अंतिम ११ खेळाडूंमधून मोहम्मद सिराज व रवींद्र जडेजा या अनुभवी गोलंदाजांना वगळले. जसप्रीत बुमराहच्या सोबतीला अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा व आकाश दीप या जलदगती गोलंदाजांसह वॉशिंग्ट सुंदर या फिरकीपटूचा पर्याय निवडला गेला. संघाच्या या निर्णयावर टीका झाली आणि आता सामना ड्ऱॉ राहिल्यानंतर पु्न्हा एकदा सिराज-जडेजाचा प्रश्न समोर आलाच. पण, कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) यावर दिलेले उत्तर आश्चर्यचकित करणारे ठरतेय...जसप्रीत बुमराहने पहिल्या डावात ४ विकेट्स घेतल्या आणि दुसऱ्या डावात त्याला एकच बळी टिपता आला. तेच अंशुल कंबोजने दोन्ही डावांत मिळून ३, आकाश दीपने ३, प्रसिद्ध कृष्णाने ३ आणि वॉशिंग्टने दोन बळी टिपले. त्यामुळे भारताच्या गोलंदाजी विभागाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. वेलिंग्टनची खेळपट्टी ही दुसऱ्या दिवसापासून फलंदाजीला मदत करणारी बनलेली आणि त्यामुळे गोलंदाजांना फार प्रभाव पाडता आला नाही. पण, या सामन्यात सिराज व जडेजा ही अनुभवी जोडी असती तर फरक पडला असता असे अनेकांना वाटते...सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test: १५ षटकं शिल्लक असताना 'ड्रॉ' निकाल मान्य का केला? गौतम गंभीरने नेमकं काय सांगितलं? शुभमन गिलने मॅचनंतर सर्व सांगितलं, म्हणाला....मोहम्मद सिराजने SENA देशांमध्ये नेहमी प्रभावी कामगिरी केली आहे आणि इंग्लंड दौऱ्यावर त्याने जबरदस्त कामगिरी करून दाखवली होती. तरीही त्याला वगळले गेले. जडेजाने यापूर्वी अनेक सामन्यांना कलाटणी दिली आहे, असे असतानाही किवी संघात डावखुरे फलंदाज जास्त असल्याने वॉशिंग्टनला प्राधान्य दिले गेले. सामन्यानंतर जेव्हा कर्णधार गिलसमोर सिराज व जड्डूचा विषय आला तेव्हा तो काय म्हणाला वाचा....गिल म्हणाला, सिराज माझा खूप चांगला मित्र आहे आणि त्याला संघाबाहेर ठेवणे हा खूप कठीण निर्णय होता. आम्ही एकत्र खूप क्रिकेट खेळलो आहोत आणि मी त्याला सुरुवातीच्या दिवसांपासून ओळखतो. कसोटी सामन्यापूर्वी मी त्याच्याशी बोललो आणि या निर्णयामागचे कारण त्याला समजावून सांगितले, जे त्याने समजूनही घेतले. बघा, प्रत्येक खेळाडूच्या कारकिर्दीत असा एक टप्पा येतो जेव्हा तो त्याच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये नसतो आणि आम्ही सध्याच्या फॉर्मनुसार संघ निवडला. जडेजा आणि सिराज एकत्र खेळले असते तर सामन्याच्या निकालात काही फरक पडला असता, असे मला वाटत नाही..IND vs NZ 1st Test ड्रॉ झाला, आता भारत WTC Final मध्ये कसा पोहोचणार? न्यूझीलंडचे झाले खूप नुकसान; जाणून घ्या समीकरण.सामना अनिर्णित राहिल्यावर गिल म्हणाला, हे खूप निराशाजनक आहे कारण आम्हाला हवा तसा निकाल मिळाला नाही. आजकाल सामने अनिर्णित (ड्रॉ) राहण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, त्यामुळे आम्हाला ड्रॉ सामन्यांची सवय राहिलेली नाही. वेगवान गोलंदाजांच्या तुलनेत फिरकीपटूंना खेळपट्टीकडून जास्त मदत मिळत होती, पण चेंडू तितका वळत नव्हता. पाचव्या दिवशी वेगवान गोलंदाजांसाठी खेळपट्टीत काहीच नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.