आमच्याकडे १-२ मॅच खेळू शकतील असेही खेळाडू नाहीत! शुभमन गिलने पराभवाचं खापर 'फिटनेस'वर फोडले; म्हणाला, वर्ल्ड कपमध्ये...

Shubman Gill blames player fitness after England ODI series loss : भारतीय संघाला आणखी एका मालिकेत पराभव पत्करावा लागला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली आणि गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलिया ( २-१), न्यूझीलंड ( २-१) आणि आता इंग्लंडविरुद्धच्या ( २-१) वन डे मालिकेत हार पत्करावी लागली. भारतीय संघ २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी करत असताना असे पराभव चिंता वाढवणारे आहेत. त्यात कर्णधार शुभमन गिलने वस्तूस्थिती समोर मांडली. त्याने या पराभवामागे खेळाडूंची वारंवार दुखापत कारणीभूत असल्याचे मत मांडले..तिसऱ्या वन डे सामन्यापूर्वी प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने दुखापतीमुळे माघार घेतली. त्यापूर्वी वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा व नितीश कुमार राणा यांनाही दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर व्हावे लागले. शुभमन म्हणाला की,"या दुखापतींमुळे संघरचनेत अनावश्यक बदल होत राहिले, ऐनवेळी करण्यात आलेले हे बदल कदाचित यशस्वी ठरत नाहीत. आम्ही इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी जाहीर केलेल्या पहिल्या संघाकडे पाहिल्यास, त्यातील किमान पाच खेळाडू तिसरा सामना खेळले नाहीत.”.Fifa World Cup Final: फुल राडा... अर्जेंटिनाचे खेळाडू हाणामारीवर उतरले, स्पेनच्या खेळाडूचा गळा दाबला, एकाला उचलून आपटले Video."जर एक खेळाडू जखमी असेल तर तुम्ही दुसऱ्या प्रयोगाचा विचार करता, दोन खेळाडू जखमी असतील तर तुम्ही आणखी एका संयोजन आखता. पण जर प्रत्येक सामन्यानंतर एखादा खेळाडू अनुपस्थित असेल तर कुठेतरी आपली चूक होत आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेचे हे ध्येय ठेवल्यास, जिथे आपल्याला सलग ११ सामने खेळायचे आहेत, परंतु आमचे खेळाडू दोन-तीन सामन्यांची मालिकाही पूर्ण करू शकत नाहीत.".तो पुढे म्हणाला,"या सततच्या दुखापतींमुळे संघरचेवर एक मर्यादा येते. जिथे आमचे खेळाडू सातत्याने खेळू शकत नाहीत. ते एक-दोन सामने खेळतात, त्यांना किरकोळ दुखापत होते आणि मग आम्हाला एक वेगळेच संयोजन खेळवण्यास भाग पडते, जे आम्ही मूळतः नियोजित केले नव्हते.".Fifa World Cup Awards 2026 : लिओनेल मेस्सीला ना जेतेपद मिळाले, ना Golden Boot! वर्ल्ड कप पुरस्कारांमध्ये कोणी मारली बाजी, वाचा.खेळाडूंना त्यांच्या तंदुरुस्तीवर अधिक मेहनत करण्याची गरज आहे, असे गिल पुढे म्हणाला."या स्तरावर ८०% तंदुरुस्ती पुरेशी नाही. जेव्हा तुम्हाला कळते की एखाद्या खेळाडूला किरकोळ दुखापत आहे, तेव्हा धोका पत्करायचा की नाही, असा प्रश्न पडतो. तुम्ही पाच गोलंदाजांसह खेळत आहात आणि जर हा खेळाडू पाच षटके टाकल्यानंतर बाहेर पडला, तर गोलंदाजी कोण करणार? हे अवघड आहे," असेही त्याने मान्य केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.