India squad for World Cup 2027: शुभमन गिल-रोहित शर्मा ओपनर; शमी, भुवीचे पुनरागमन! वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी रवी शास्त्रींनी निवडला भारतीय संघ

India squad for ICC Cricket World Cup 2027: भारतीय संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री ( Ravi Shastri) यांनी २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी त्यांचा १५ सदस्यीय संघ निवडला आहे. त्यांनी शुभमन गिलला कर्णधारपदी कायम राखले आहे आणि सलामीवीर म्हणून रोहित शर्माचीच निवड केली आहे. याशिवाय अनुभवी फलंदाज विराट कोहली हाही संघात आहे. शास्त्री यांच्या संघात बरेच दिवस भारतीय संघाबाहेर असलेल्या मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज आणि रिषभ पंत यांचे पुनरागमन झाले आहेत. इंग्लंड दौऱ्यावर यष्टिरक्षक म्हणून निवड झालेल्या इशान किशनला मात्र त्यांनी संधी दिलेली नाही..रवी शास्त्री यांच्या संघात अनुभवी व युवा खेळाडूंची चांगली सांगड घातली गेली आहे. आघाडीच्या फळीत रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जैस्वाल व श्रेयस अय्यर हे तगडे फलंदाज आहे. यष्टिरक्षक म्हणून लोकेश राहुल व रिषभ पंत हे दोन पर्याय शास्त्री यांनी ठेवली आहे. अष्टपैलू विभागात हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा आणि अक्षर पटेल आहेत. जलदगती गोलंदाजीची जबाबदारी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज व भुवनेश्वर कुमार हे आहेत, तर फिरकी विभागात कुलदीप यादव प्रमुख फिरकीपटू आहे..Rohit Sharma: विराट कोहली, रोहित शर्मा भारताकडून पुढील सामना केव्हा खेळणार? कोणत्या संघांना भिडणार? जाणून घ्या डिटेल्स....शास्त्री यांनी मोहम्मद शमीवर विश्वास दाखवला आहे. त्याने ९ मार्च २०२५ मध्ये भारताकडून शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. शमीने वन डे वर्ल्ड कप २०२३ स्पर्धाही गाजवली होती. देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही शमीचे टीम इंडियात पुनरागमन होऊ शकलेले नाही. तेच भुवनेश्वरनेही २०२२ मध्ये शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. त्यानंतर संघाबाहेर असलेल्या भुवीने आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. शास्त्री यांनी त्याच्या पुनरागमनासाठी जोर लावला आहे..Ravi Shastri India World Cup 2027 squad predictionशुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.