रोहितनंतर सूर्यकुमार यादवचीही विकेट पडणार? गौतम गंभीर 'लाडक्या'ला कर्णधार करणार

रोहित शर्माच्या कसोटी निवृत्तीनंतर शुभमन गिलला कसोटी कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.सूर्यकुमार यादव सध्या ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व करतो, पण भविष्यात गिलकडे ही जबाबदारी जाण्याची शक्यता आहे.श्रेयस अय्यर वन डे कर्णधारपदाच्या शर्यतीत असल्याने तीन फॉरमॅटसाठी दोन कर्णधार ठरतील, हे स्पष्ट झाले आहे..Shubman Gill future captaincy plans for Team India : भारतीय संघात बदलाचे वारे वाहत आहेत.. रोहित शर्माने कसोटीतून निवृत्ती घेतल्यानंतर शुभमन गिलकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मागच्या वर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर रोहितने मर्यादित षटकांच्या फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करतोय. सूर्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आशिया चषक स्पर्धा खेळण्यास सज्ज झाली आहे. रोहित आता फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय आणि ३८ वर्षीय खेळाडूच्या जागी कर्णधाराचा शोध सुरू झाला आहे. श्रेयस अय्यर याचे नाव आघाडीवर आहे. त्यातच सूर्यकुमारनंतर ट्वेंटी-२० संघाच्या नेतृत्वाची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे..भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचा युवा फलंदाज शुभमन गिलवर किती विश्वास आहे, हे सर्व जाणतात. त्यामुळेच गिलकडे भविष्याचा कर्णधार म्हणून पाहिले जातेय. पण, श्रेयस वन डे संघाच्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत आल्यामुळे तीन फॉरमॅट दोन कर्णधार असे टीम इंडियाचे सूत्र असणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. कसोटीनंतर गिलकडे ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत..Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! युवा नेतृत्वासाठी मोकळी केली वाट; म्हणाला, हीच योग्य वेळ....आशिया चषक स्पर्धेसाठी बीसीसीआयने नुकताच १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. त्यात सूर्याकडे नेतृत्व कायम राहिले असले तरी उप कर्णधार म्हणून गिलची निवड केली गेली. यापूर्वीच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत अक्षर पटेल उप कर्णधार होता. गिलची निवड करून संघ व्यवस्थापनाने भविष्याचा प्लॅन स्पष्ट केला. सूर्या पुढील महिन्यात ३५ वर्षांचा होईल आणि ही गोष्ट लक्षात घेता, नवीन कर्णधाराचा शोध सुरू झाला आहे. .गिलने जुलै २०२४ मध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. त्याआधी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत तो ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार होता. पण, त्यानंतर तो कसोटी क्रिकेटमध्ये व्यग्र झाला. आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेला सहा महिन्यांहून कमी कालावधी शिल्लक आहे आणि सूर्यकुमार यादवकडे तोपर्यंत कर्णधारपद राहणार आहे. त्यानंतर ही जबाबदारी गिलकडे जाण्याचे वृत्त दैनिक जागरणने दिले आहे. .BIG UPDATE ON TEAM INDIA: श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर बंदूक अन् रोहित शर्माची विकेट! BCCI च्या चक्रव्यूहात अडकणार हिटमॅन.वर्क लोड लक्षात घेता गिलला वन डे कर्णधारपद देण्याची शक्यता कमी आहे. गिलकडे आधीच कसोटी संघाचे नेतृत्व आहे आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने पहिल्याच मालिकेत इंग्लंड दौऱ्यावर २-२ अशी बरोबरी मिळवून सर्वांना चकित केले..FAQs प्र.१: शुभमन गिलला कसोटी संघाचे कर्णधारपद कधी मिळाले? उ. इंग्लंड दौऱ्यावर रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर गिलला कसोटी नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आली.प्र.२: सध्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार कोण आहे? उ. सध्या सूर्यकुमार यादव ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व करतो.प्र.३: गिलला आशिया कप २०२५ मध्ये कोणती भूमिका मिळाली आहे? उ. आशिया कप २०२५ साठी गिलची उप कर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.प्र.४: श्रेयस अय्यर कोणत्या फॉरमॅटच्या कर्णधारपदाच्या चर्चेत आहे? उ. श्रेयस अय्यर वन डे संघाच्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.प्र.५: गिलला वन डे संघाचे कर्णधारपद मिळण्याची शक्यता आहे का? उ. वर्कलोड लक्षात घेता गिलला वन डे नेतृत्वाची संधी कमी असून त्याचे लक्ष कसोटी व ट्वेंटी-२०वर असेल.प्र.६: कसोटी संघाचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर गिलचे पहिले यश काय होते? उ. गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताने इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली..