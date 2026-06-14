Shubman Gill Catch: चित्त्यासारखी झेप, एका हाताने घेतला भन्नाट झेल; सामन्यानंतर शुभमन गिलचं वक्तव्य चर्चेत

Shubman Gill Takes Stunning One-Handed Catch: काल अफगाणिस्तान(INDvsAFG) आणि भारत यांच्यात पहिला एकदिवसीय सामना खेळला गेला. हा सामना हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाला येथे पार पडला. पावसाच्या व्यत्ययामुळे सामन्याची षटके कमी करण्यात आली आणि २५-२५ षटकांचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने( Shubman Gill)नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. रहमानुल्लाह गुरबाजच्या धडाकेबाज शतकाच्या जोरावर अफगाणिस्तानचा संघ १९४ धावांवर सर्वबाद झाला..लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली हा सामना केवळ २२.५ षटकांत आपल्या नावावर केला. भारताने ७ गडी राखून विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. मात्र, सामन्यादरम्यान शुभमन गिलने घेतलेल्या अप्रतिम झेलची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे..२२व्या षटकात फिरकीपटू हर्ष दुबेच्या गोलंदाजीवर अफगाणिस्तानच्या फलंदाजाने हवेत फटका मारला. त्यावेळी शुभमन गिलने आपल्या डाव्या बाजूला पूर्ण झेप घेत चित्त्याच्या चपळाईने एका हाताने शानदार झेल टिपला. पाहता पाहता या झेलचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि तो चर्चेचा विषय ठरला..सामन्यानंतर या झेलबद्दल बोलताना गिल म्हणाला की, तो स्लिपमध्ये झेल घेण्याचा खूप सराव करत आहे. त्याने सांगितले की, सामन्याच्या आदल्या दिवशी त्याने संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांना सांगितले होते की भारताकडून खेळताना त्याने अद्याप एकही संस्मरणीय झेल घेतलेला नाही.."मी नक्कीच चेंडू पकडला. यासाठी खूप सराव केला आहे. अनेक स्लिप झेल घेतले आहेत. सामन्यापूर्वी मी आमच्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकांशी बोलत होतो की, माझ्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत आतापर्यंत मी एकही खरोखर उत्कृष्ट झेल घेतलेला नाही. त्यामुळे हा झेल घेतल्याचा मला खूप आनंद झाला," असे गिलने सामन्यानंतर मुरली कार्तिकशी बोलताना सांगितले..IND vs AFG,Test: भारताच्या साडेपाचशे धावा, तरीही अफगाण गोलंदाजाचा डंका; जुरेलला बाद करून काढला वचपा; VIDEO.या सामन्यात भारतीय कर्णधाराने फलंदाजीतही दमदार कामगिरी केली. त्याने नाबाद ८४ धावांची खेळी करत भारताला १३ चेंडू राखून ७ गडींनी विजय मिळवून दिला. गिलने ६६ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांच्या मदतीने ही खेळी साकारली. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.