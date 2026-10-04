धोनीपासून सुरू झालेली तीच परंपरा, आता शुभमन गिलनेही जपली! ट्रॉफी स्वतःकडे न ठेवता आकिब नबीच्या हातात दिली अन् VIDEO व्हायरल

SHUBMAN GILL TROPHY: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील वनडे मालिका भारताने २-१ अशी जिंकली. तिसरा सामना वेस्ट इंडिजने जिंकला, पण त्याआधी भारताने पहिले दोन सामने जिंकले होते. त्यामुळे मालिका भारताच्या नावावर झाली. मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने ट्रॉफी घेतली आणि लगेचच ती संघातील नवोदित खेळाडू आकिब नबीच्या हातात दिली. गिलने ट्रॉफी दिल्यानंतर आकिब नबीच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा होता. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..गिलने ट्रॉफी आकिब नबीला दिलीमालिका जिंकल्यानंतर शुभमन गिलच्या हातात ट्रॉफी आली. मात्र, त्याने ती स्वतःकडे न ठेवता आकिब नबी आणि नमन धीरच्या हातात दिली. भारताच्या संघात मालिका जिंकल्यानंतर ट्रॉफी युवा किंवा नव्या खेळाडूच्या हातात देण्याची पद्धत आहे. एमएस धोनी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मानेही अनेक वेळा असंच केलं आहे. आता शुभमन गिलनेही ही पद्धत पुढे सुरू ठेवली..आकिब नबीचं वनडे पदार्पणआकिब नबीसाठी ही मालिका खास ठरली. मालिकेतील दुसऱ्या वनडेत त्याने भारतासाठी वनडे पदार्पण केलं. पदार्पणाच्या सामन्यात त्याला विकेट मिळाली नाही. मात्र, मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधाराच्या हातून ट्रॉफी घेण्याचा आनंद त्याला मिळाला..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.भारताने पहिले दोन सामने जिंकल्यामुळे मालिका आधीच आपल्या नावावर केली होती. त्यामुळे तिसरा सामना वेस्ट इंडिजसाठी महत्त्वाचा होता. तिसऱ्या सामन्यात भारताने केएल राहुलच्या १२९ आणि रोहित शर्माच्या ९२ धावांच्या जोरावर ३५१ धावा केल्या. त्यानंतर शे होपने नाबाद १६२ धावा करत वेस्ट इंडिजला ५ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. वेस्ट इंडिजने तिसरा सामना जिंकला, पण मालिका भारताने २-१ अशी जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.