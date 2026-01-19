शुभमन गिल vs रवींद्र जडेजा! न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवानंतर टीम इंडियाचे दोन शिलेदार एकमेकांसमोर... जाणून घ्या नेमकं काय घडलंय

India captain Shubman Gill returns to Ranji Trophy: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडने भारतात प्रथमच वन डे मालिका जिंकली. या मालिकेतील टीम इंडियाच्या कामगिरीवर बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत आहेत. कर्णधार शुभमन गिलने पहिल्या दोन सामन्यांत अर्धशतकीय खेळी केली, परंतु तिसऱ्या लढतीत तो अपयशी ठरला. या मालिकेत रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. आता भारतीय खेळाडू ट्वेंटी-२० मालिकेच्या तयारीला लागले असताना शुभमन गिल व रवींद्र जडेजा ( Ravindra Jadeja) हे समोरासमोर येणार आहेत..भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आणि सीनियर अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा हे न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिका पराभवानंतर लगेचच राजकोटला रवाना झाले आहेत. क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार भारताच्या या दोन खेळाडूंनी अखेरच्या क्षणाला आपला निर्णय बदलला आणि रणजी करंडक स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला. रवींद्र जडेजा प्रतिनिधित्व करणारा सौराष्ट्राचा संघ शुभमनच्या पंजाबविरुद्ध २२ जानेवारीला राजकोट येथील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळणार आहे. यानिमित्ताने शुभमन व जडेजा असा सामना रंगलेला पाहायला मिळणार आहे..IND vs NZ : टीम इंडियाच्या वन डे मालिका पराभवामागचे 'व्हिलन'! रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा अन्....रणजी करंडक स्पर्धेच्या यंदाच्या पर्वात शुभमन पंजाबकडून एकही सामना खेळलेला नाही. तो मागील पर्वात कर्नाटकाविरुद्ध या स्पर्धेतील शेवटचा सामना खेळला होता. तेच जडेजाने यंदाच्या पर्वात मध्य प्रदेशविरुद्धचा सामना खेळला आहे. सौरष्ट्रा आणि पंजाब या दोन्ही संघांनी या पर्वात पाचपैकी प्रत्येकी एक सामना जिंकलेला आहे आणि दोन्ही संघ ब गटात अनुक्रमे चौथ्या व सहाव्या क्रमांकावर आहेत. दोन्ही संघांचा २२ जानेवारीच्या लढतीनंतर प्रत्येकी एक साखळी सामना शिल्लक राहणार आहे. आता आंतरराष्ट्रीय सामने नसल्याने शुभमन व रवींद्र रणजी करंडक स्पर्धेत खेळतील..शुभमन व रवींद्र ही दोघंही आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे ही दोघं रणजी स्पर्धेत त्यांच्या संघाच्या शेवटच्या साखळी सामन्यातही खेळू शकतील. जड्डूने २०२४ च्या वर्ल्ड कप विजयानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० तून निवृत्ती जाहीर केली. त्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत १४.३३ च्या सरासरीने ४३ धावा केल्या आणि १२४ हून अधिक धावा देताना एकही विकेट घेतली नाही..IND Vs NZ T20I : विराट,रोहित OUT; सूर्यकुमार यादव IN ! ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल, जाणून घ्या ५ सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक.जडेजाच्या फॉर्मबद्दल विचारले असता कर्णधार शुभमनने काहीही करण्यास नकार दिला. "गेल्या काही वर्षांत जड्डू भाईने किती सामने खेळले आहेत, हे मला माहित नाही. पण, त्याच्या फलंदाजीच्या बाबतीत, तो चांगल्या लयीत दिसत होता," असे गिलने मालिकेनंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.