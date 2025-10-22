Cricket

Shubman Gill : पाकड्यांचे किडे वळवळले...! शुभमन गिलसोबत हात मिळवला अन् नंतर 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चा नारा दिला, कॅप्टनने काय केले ते पाहा? Video

Shubman Gill handshake viral video: अ‍ॅडलेडमध्ये भारतीय क्रिकेटपटू शुभमन गिलसोबत घडलेली एक घटना सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चेत आहे. गिल शांतपणे चालत असताना एका पाकिस्तानी चाहत्याने त्याच्याशी हस्तांदोलन केले आणि त्याने लगेचच “पाकिस्तान जिंदाबाद” असा नारा दिला.
Shubman Gill stays calm after a Pakistani fan chants “Pakistan Zindabad” during his Adelaide walk; video goes viral.

Swadesh Ghanekar
Pakistani fan interrupts Shubman Gill in Adelaide : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला दुसरा वन डे सामना गुरुवारी एडिलेड येथे होणार आहे. या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचा अॅडलेडच्या रस्त्यावर भटकंती करत होता. तेव्हाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, कारण या व्हिडीओत एक पाकिस्तानी क्रिकेट चाहता टीम इंडियाच्या कर्णधारासोबत आधी हात मिळवताना दिसतोय आणि त्यानंतर त्याने 'पाकिस्तान झिंदाबाद' असे म्हणाला. पाकिस्तानी चाहत्याच्या या कृतीवर नेटिझन्सनी शेजाऱ्यांची लायकी काढायला सुरुवात केली आहे.

