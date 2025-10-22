Shubman Gill : पाकड्यांचे किडे वळवळले...! शुभमन गिलसोबत हात मिळवला अन् नंतर 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चा नारा दिला, कॅप्टनने काय केले ते पाहा? Video

Pakistani fan interrupts Shubman Gill in Adelaide : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला दुसरा वन डे सामना गुरुवारी एडिलेड येथे होणार आहे. या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचा अॅडलेडच्या रस्त्यावर भटकंती करत होता. तेव्हाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, कारण या व्हिडीओत एक पाकिस्तानी क्रिकेट चाहता टीम इंडियाच्या कर्णधारासोबत आधी हात मिळवताना दिसतोय आणि त्यानंतर त्याने 'पाकिस्तान झिंदाबाद' असे म्हणाला. पाकिस्तानी चाहत्याच्या या कृतीवर नेटिझन्सनी शेजाऱ्यांची लायकी काढायला सुरुवात केली आहे..आशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान यांच्या सामन्यांत वाद झाले होते. त्यामुळे मोहसिन नक्वी यांनी अजूनही भारताला ट्रॉफी दिलेली नाही. .या स्पर्धेत भारताने तिन्ही सामन्यांत पाकिस्तानला पराभूत केले. आशियाई चषकाचा तो वाद सुरू असताना पाकड्यांचे किडे पुन्हा वळवळल्याचे दिसतेय. भारताने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर पहिला सामना ७ विकेट्सने गमावला आणि या घटनेने एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. पण, पाकिस्तानी चाहत्यांच्या चिथावणीखोर कृत्याचा गिलने संयमाने सामना केला आणि याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..भारतासाठी विजय महत्त्वाचा...भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या मालिकेत ०-१ असा पिछाडीवर आहे आणि उद्याचा सामना गमवल्यास मालिका हातातून निसटेल. त्यामुळे हा सामना जिंकून मालिकेतील आव्हान कायम राखण्याची संधी टीम इंडियाला आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. सात महिन्यांनी मैदानावर परतलेल्या या सीनियर खेळाडू्ंना पहिल्या सामन्यात अपयश आले होते..ऑस्ट्रेलिया - मिचेल मार्श, झेव्हियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वॉरशूईस, नॅथन एलिस, जॉश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जॉश फिलिपे, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम झम्पा, अॅलेक्स केरी, जॉश इंग्लिस.भारत - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल..भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिकेतील सर्व सामने Star Sports Network वर थेट प्रक्षेपित केले जाणार आहेत. त्याशिवाय Jio Hotstar app व website वरही सामना पाहता येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.