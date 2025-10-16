Siddhesh Lad: सिद्धेश लाडचे शानदार शतक; रणजी, तीन बाद ७४ नंतर मुंबईची मजल पाच बाद ३३६

श्रीनगर : सिद्धेश लाडचे शतक (११६) आणि शम्स मुलानीच्या नाबाद ७९ धावांच्या जोरावर मुंबईने रणजी करंडक स्पर्धेत सलामीच्या सामन्यात जम्मू-काश्मीरविरुद्ध पहिल्या दिवसअखेर पाच बाद ३३६ धावांपर्यंत मजल मारली..गोलंदाजीसाठी पोषक असलेल्या वातावरणात जम्मू-काश्मीरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आणि पहिल्या सत्रात मुंबई फलंदाजांचा कस लागला. तीन बाद ७४ अशा स्थितीनंतर सिद्धेशने सर्फराझ खानच्या साथीने डाव सावरला. त्यानंतर शम्स मुलानीने किल्ला लढवला. त्यामुळे दिवसभरातील ८३ षटकांच्या खेळात मुंबईने पाच फलंदाजच गमावले असले तरी त्यातील सर्फराझ खान धावचीत झाला..मुंबईची सुरुवात चिंता वाढवणारी होती. मुशीर खान पहिल्याच षटकात बाद झाला. दुसरा हरहुन्नरी सलामीवीर आयुष म्हात्रेने पाच चौकारांसह २८ धावा केल्या. कर्णधारपदातून मुक्त झालेल्या अजिंक्य रहाणेनेही आश्वासक सुरुवात केली, परंतु तोही २७ धावांवर परतला. मुंबईचे हे पहिले तिन्ही फलंदाज यष्टीरक्षक वाधवन याच्याकडे झेल देऊन बाद झाले..तीन बाद ७४ नंतर सिद्धेश लाड आणि सर्फराझ खान यांनी ६७ धावांची भागीदारी केली, परंतु सर्फराझ खान धावचीत झाल्यामुळे मुंबईचा डाव पुन्हा अडचणीत आला होता. १७ चौकार आणि तीन षटकारांसह ११६ धावांची खेळी साकार करणाऱ्या सिद्धेशने शम्स मुलानीसह पाचव्या विकेटसाठी केलेली १५९ धावांची भागीदारी मुंबईचा डाव सावरणारी ठरली..IND vs OMN Live: स्वप्न पाहिलेलं २००चं, पण...! Sanju Samson उभा राहिला; अभिषेक, तिलक, अक्षर यांचे योगदान; सूर्या आलाच नाही.संक्षिप्त धावफलक ः मुंबई, पहिला डाव ः ८३ षटकांत ५ बाद ३३६ (मुशीर खान ०, आयुष म्हात्रे २८, अजिंक्य रहाणे २७, सिद्धेश लाड ११६ - १५६ चेंडू, १७ चौकार, ३ षटकार, सर्फराझ खान (धावचीत) ४२ - ४८ चेंडू, ६ चौकार, १ षटकार, शम्स मुलानी खेळत आहे ७९ - १२५ चेंडू, ८ चौकार, १ षटकार, आकाश आनंद खेळत आहे १५, अवांतर २९ , आकिब नबी १९-७-४३-१, युधवीर सिंग १६-३-८२-२, अबिद मुश्ताक १७-३-७३-१)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.