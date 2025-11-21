Gautam Gambhir: सितांशू कोटकचा खुलासा: गौतम गंभीरला दोष देणे चुकीचे, खेळपट्टी आणि फलंदाजीही जबाबदार

गुवाहाटी : भारतीय क्रिकेट संघाला कोलकाता कसोटीत पराभवाचा सामना करावा लागला. घरच्या मैदानावरील दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या पराभवानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर टीका होऊ लागली. हाच धागा पकडून भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी गौतम गंभीर यांची पाठराखण करताना त्यांच्यावरील टीका चुकीची असल्याचे म्हटले आहे..गुवाहाटी कसोटीआधी सितांशू कोटक यांनी मत व्यक्त करताना म्हटले, की कोलकाता कसोटी सामन्यातील पराभवानंतर गौतम गंभीर यांच्यावर जास्त करून टीका झाली जे चूक आहे. पराभवाला फलंदाज कारणीभूत होते तसे संघ व्यवस्थापन म्हणून आम्ही सगळेही कारणीभूत होतो ना. गौतम गंभीर यांनी खेळपट्टी बनवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गदा यायला नको म्हणून जबाबदारी स्वीकारत सर्व रोष आपल्यावर ओढवून घेतला..मला वाटते, की गेल्या सामन्यात आम्ही चांगला खेळ केला नाही, म्हणून पराभव झाला. दोनही डावात शुभमन गिल फलंदाजीला नव्हता हे विसरून चालेल का? तसेच ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीवर कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशीपासून माती मोकळी व्हायला लागेल हे आम्हा कोणालाच अजिबात अपेक्षित नव्हते. तेव्हा सगळा दोष गौतम गंभीर यांना देणे बरोबर नाही..दोन तासांपेक्षा अधिक सरावपहिल्या कसोटी सामन्यातील पराभवानंतर भारतीय संघ व्यवस्थापन सर्वार्थाने जागे झाल्याचे अखेर दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दोन दिवस अगोदर दिसून आले. एक तर संघातील खेळाडूंनी दोन तासांपेक्षा जास्त सराव करताना खास करून फलंदाजीत भक्कम बचाव कसा करता येईल, याच्या तंत्रावर लक्ष दिले. दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी तयार केली गेलेली खेळपट्टी कसोटी सामन्यासाठी बरोबर नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली. पहिल्या दिवसापासून ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीवरील माती मोकळी होणे कोणालाच अपेक्षित नसल्याची स्पष्ट कबुली सितांशू कोटक यांनी दिली..IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं....चांगली खेळपट्टीदुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दोन दिवस अगोदर दक्षिण आफ्रिकेने सकाळच्या सत्रात तर भारतीय संघाने दुपारी सराव केला. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरावात कागिसो रबाडा सहभागी झाला नाही, तसेच भारतीय संघाच्या सरावात शुभमन गिल दिसला नाही. पहिल्या सामन्यात खेळपट्टीने दिलेला दणका मोठा आघात करून गेला आहे. परिणामी, दुसऱ्या कसोटी सामन्याची खेळपट्टी कोरडी नसेल, याकडे लक्ष दिले जात आहे. कसोटी सामन्याच्या दोन दिवस अगोदर बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियमवरच्या खेळपट्टीवर किंचित का होईना हिरवी झाक दिसली. खेळपट्टीवर झारीने थोडे पाणी मारले जात होते. तसेच रोलींगपण केले जात होते. याचाच अर्थ असा की दुसऱ्या कसोटी सामन्याची खेळपट्टी चांगली असेल हे पक्के आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.