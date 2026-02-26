Cricket

T20 World Cup 2026: विश्वकरंडकाचा दबाव; सुतांशू कोटक म्हणतात, ‘दडपण सांभाळायला शिकायचं आहे

Sitanshu Kotak: भारतीय फलंदाजी प्रशिक्षक सुतांशू कोटक म्हणतात, विश्वकरंडकात दडपण कितीही असले तरी सांभाळावे लागेल. माझ्या टीमवर विश्वास असून खेळपट्टीवर धावा वाढतील, असेही कोटक यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : अत्यंत दडपण असलेला सामना आहे, परंतु विश्वकरंडक जिंकायचा असेल, तर अशा प्रकारचे कितीही मोठे दडपण सांभाळायला लागेल, असे भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सुतांशू कोटक यांनी सांगितले.

