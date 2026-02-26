T20 World Cup 2026: विश्वकरंडकाचा दबाव; सुतांशू कोटक म्हणतात, ‘दडपण सांभाळायला शिकायचं आहे

चेन्नई : अत्यंत दडपण असलेला सामना आहे, परंतु विश्वकरंडक जिंकायचा असेल, तर अशा प्रकारचे कितीही मोठे दडपण सांभाळायला लागेल, असे भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सुतांशू कोटक यांनी सांगितले..विश्वकरंडक स्पर्धा भारतात होत असल्यामुळे दडपण असणारच. अगदी जिल्हास्तरीय सामना खेळताना रात्री झोपताना दडपण जाणवतेच. जर तुम्हाला ती अस्वस्थता जाणवत नसेल, तर याचा अर्थ तुम्ही नीट खेळत नाही आहात..त्यामुळे त्या अस्वस्थतेचा सामना करायला तुम्ही कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच शिकता आणि उद्या होणारा सामना मोठ्या दबावाचा आहे, परंतु आमचे सर्व जण दडपण सांभाळण्यास पुरेसे सक्षम आहोत, असा विश्वास कोटक यांनी व्यक्त केला..नावाजलेल्या भारतीय फलंदाजांची २० ची सरासरी आहे आणि ११ वेळा फलंदाजाला भोपळाही फोडता आलेला नाही, ही चिंतेची बाब नाही का, असे विचारता सितांशू कोटक म्हणाले, त्यात तथ्य आहे. फरक इतकाच आहे की आम्ही मानसिक सकारात्मकतेवर भर देत आहे. अलीकडील खराब कामगिरीला आम्ही गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात खराब खेळ, असे संबोधत आहोत. म्हणजे याला मूलभूत दोष न मानता एक ‘अपवाद’ म्हणून बघत आहोत..प्रतिस्पर्धी संघ कोणत्या प्रकारचे चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहे, त्याचे नियोजनही आम्ही करतोय. ते ऑफ-स्पिनर्स वापरतील, उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू टाकणारे वेगवान गोलंदाज असतील आणि हे सगळं तुम्हालाही माहीतच असेल..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.हे समजून घेणं इतकं कठीण नाहीये. खरे सांगायचे तर, कोणत्याही गोष्टीबद्दल फार काळजी करण्यासारखं काही नाहीये. संथ खेळपट्टीवर फटकेबाजी करण्यात संघर्ष करत आहोत, परंतु खेळपट्ट्या धीम्या झाल्यात, असे मला वाटत नाही. चेन्नईतील खेळपट्टीवर अधिक धावा केल्या जातील, असे प्रथमदर्शनी वाटत आहे, असे कोटक म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.