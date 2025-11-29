Arjun Tendulkar: "ढेंग्या खालून" क्लिन बोल्ड; अर्जुनने टाकलेला चेंडू फलंदाजाने सोडला अन् त्याचा कार्यक्रम झाला, Video Viral

Arjun Tendulkar unplayable delivery video viral on social media : सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत गोवा संघाकडून खेळतोय. २६ वर्षीय अर्जुन यापूर्वी मुंबईकडून खेळायचा, परंतु त्याने मागच्या हंगामात गोवा संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. तो गोवा कडून दोन सामन्यांत सलामीवीर म्हणून खेळला आणि गोलंदाजीतही कमाल केली. एलिट ग्रुप ब च्या दुसऱ्या सामन्यात अर्जुनने चंडिगढच्या फलंदाजाला अविश्वसनीय चेंडूवर त्रिफळाचीत केले. कोलकाताच्या इडन गार्डनवर झालेल्या या सामन्यात अर्जुनने चार षटकांत ३ विकेट्स घेताना संघाला ५२ धावांनी विजय मिळवून दिला..अर्जुनने पहिल्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर प्रतिस्पर्धीचा कर्णधार शिवम भांब्रीची विकेट घेतली आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर अर्जुन आझादला माघारी पाठवले. शिवमला त्याने १ धावेवर त्रिफळाचीत केले आणि आझादने ७ धावा केल्या. अर्जुनला १६व्या षटकात त्याची तिसरी विकेट मिळाली. त्याने टाकलेला चेंडू जगजित सिंगने सोडला आणि तो त्याच्या ढेंग्या खालून स्टम्पवर आदळला. सध्या अर्जूनच्या या विकेट्सचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..अर्जुनसह वासूकी कौशिक व दर्शन मिसाळ यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. चंडिगढचा संपूर्ण संघ १९ षटकांत फक्त १२१ धावांवर ऑलआऊट झाला. अर्जुनने फलंदाजीतही ती चौकारांसह ९ चेंडूंत १४ धावांचे योगदान दिले. गोवा संघाच्या पहिल्या लढतीत अर्जुनने २२ चेंडूंत २८ धावा केल्या होत्या. .Ayush Mhatre World Record: मुंबईच्या आयुषचा विश्वविक्रम; मोडला रोहित शर्माने १९ वर्षांचा असताना नोंदवलेला पराक्रम.गोवा संघाचा पुढील सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर हैदराबाद विरुद्ध होणार आहे. गोवा संघाप्रमाणेच हैदराबादने दोनपैकी एका सामन्यात विजय मिळवला आहे. .अर्जुन तेंडुलकरने आतापर्यंत २४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ११९ धावा केल्या आहेत आणि २७ विकेट्स घेतल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने २२ सामन्यांत १ शतक व २ अर्धशतकांसह ६२० धावा केल्या आहेत, तर ४८ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. १८ लिस्ट ए सामन्यांत त्याच्या नावावर १०२ धावा व २५ विकेट्स आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.