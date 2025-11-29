Cricket

Arjun Tendulkar: "ढेंग्या खालून" क्लिन बोल्ड; अर्जुनने टाकलेला चेंडू फलंदाजाने सोडला अन् त्याचा कार्यक्रम झाला, Video Viral

Arjun Tendulkar Viral Video: अर्जुन तेंडुलकर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे आणि यावेळी कारण त्याची अफलातून गोलंदाजी. चंदीगडविरुद्धच्या सामन्यात अर्जुनने टाकलेला भन्नाट चेंडू ढेंग्या खालून आत येत सरळ स्टम्पवर आदळला.
Arjun Tendulkar celebrates after clean bowling the Chandigarh batter with an unplayable delivery

Arjun Tendulkar unplayable delivery

Swadesh Ghanekar
Updated on

Arjun Tendulkar unplayable delivery video viral on social media : सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत गोवा संघाकडून खेळतोय. २६ वर्षीय अर्जुन यापूर्वी मुंबईकडून खेळायचा, परंतु त्याने मागच्या हंगामात गोवा संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. तो गोवा कडून दोन सामन्यांत सलामीवीर म्हणून खेळला आणि गोलंदाजीतही कमाल केली. एलिट ग्रुप ब च्या दुसऱ्या सामन्यात अर्जुनने चंडिगढच्या फलंदाजाला अविश्वसनीय चेंडूवर त्रिफळाचीत केले. कोलकाताच्या इडन गार्डनवर झालेल्या या सामन्यात अर्जुनने चार षटकांत ३ विकेट्स घेताना संघाला ५२ धावांनी विजय मिळवून दिला.

