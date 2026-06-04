Smriti Mandhana: 'या' तारखेला रंगणार भारत पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; त्याआधीच स्मृती मंधानाने चाहत्यांना केली मोठी विनंती, म्हणाली...

Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेटची सुपरस्टार स्मृती मंधानाने २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या संदर्भात एक मोठे विधान केले आहे. मंधाना म्हणाली की भारत-पाकिस्तान सामन्यालाच जास्त प्रसिद्धी मिळायला नको, त्याऐवजी संपूर्ण महिला टी-२० विश्वचषकाला तशीच प्रसिद्धी मिळायला हवी. असे स्मृतीने म्हटले आहे..भारताच्या मोहिमेची सुरुवात पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याने होणार आहे. १४ जून रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर गट टप्प्यात भारताचा सामना नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी होईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामन्यांभोवती असलेल्या प्रसिद्धीला बळी पडू नये, असे मंधानाने सांगितले आहे. त्याऐवजी तिची इच्छा आहे की संपूर्ण विश्वचषकावर लक्ष केंद्रित करावे..Ind vs Eng: ...आणि भारतीय रणरागिणींनी इंग्लंडला त्यांच्याच घरात धू-धू धुतलं! जेमिमा-यास्तिकाचा राडा, थेट विश्वकरंडकालाच आव्हान!.पुढे ती म्हणाली की, "बर्मिंगहॅम (२०२२) येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आम्ही भारत-पाकिस्तान सामना खेळलो होतो. त्या सामन्याला संपूर्ण मैदान हाऊसफुल झाले होते. केवळ भारत आणि पाकिस्तानच नाही, तर मला वाटते की आपल्याला संपूर्ण टी-२० विश्वचषकाची जोरदार जाहिरात करावी लागेल.".ती पुढे म्हणाली, "आपल्याला केवळ एका सामन्याची जाहिरात करण्याची गरज नाही." असे मंधाना भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसऱ्या महिला टी-२० सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाली. ती पुढे म्हणाली, "याबद्दल बरीच चर्चा झाली आहे. मला खात्री आहे की बरेच लोक आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी येतील. आशा आहे की आम्ही त्यांच्यासाठी एक चांगला कार्यक्रम सादर करू शकू.".महिलांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापूर्वी १६ वेळा सामने झाले आहेत. त्यापैकी भारताने १३ वेळा विजय मिळवला असून पाकिस्तानला केवळ ३ वेळा यश मिळाले आहे. या लघु फॉरमॅटमधील दोन्ही संघांची शेवटची भेट जवळपास दोन वर्षांपूर्वी झाली होती. २०२४ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानचा सहा गडी राखून सहज पराभव केला होता..INDW vs ENGW: वर्ल्डकपपूर्वी भारतीय संघाला बसला मोठा धक्का; इंग्लंडमध्ये खेळताना 'या' एका चुकीमुळे टीम इंडियाने मालिका गमावली!.स्मृती मंधाना या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत आपली कामगिरी आणखी सुधारण्याच्या आशेने मैदानात उतरणार आहे. सध्या ती भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार आहे. आतापर्यंत महिला टी-२० विश्वचषकातील २५ डावांत तिने २१.८३ च्या सरासरीने आणि ११४.४१ च्या स्ट्राइक रेटने ५२४ धावा केल्या आहेत. भारताला स्पर्धेत पुढे जायचे असेल, तर तिची कामगिरी निर्णायक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.