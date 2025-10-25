Women's World Cup: सर्वात मोठा दिलासा... स्मृती मानधनाच्या भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोतल्यानंतर भावना व्यक्त

महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने न्यूझीलंडचा पराभव करून उपांत्य फेरी गाठली. या विजयामुळे भारत उपांत्य फेरी गाठणारा चौथा संघ ठरला. या विजयानंतर स्मृती मानधनाने तिच्या भावना व्यक्त केल्या..‘सर्वात मोठा दिलासा’ अशा शब्दांत भारताची महिला उपकर्णधार स्मृती मानधना हिने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत गुरुवारी भारताने न्यूझीलंडचा पराभव केला आणि उपांत्य फेरीही गाठली. पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात डकवर्थ लुईलच्या आकडेवारीनंतर भारताने न्यूझीलंडवर ५३ धावांनी विजय मिळवला आणि उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरणारा भारत चौथा संघ ठरला. .World Cup 2025: भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये! न्यूझीलंडचे पराभवासह आव्हान संपलं; स्मृती मानधना-प्रतिका रावल विजयाच्या नायिका.सलग तीन पराभवांमुळे भारताची मोहीम साखळी सामन्यातच संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरणे हा नक्कीच मोठा दिलासा आहे. या अगोदरचे तीन सामने आमच्यासाठी खूप कठीण गेले. आम्ही चांगला खेळ केला; परंतु जिंकू शकलो नाही, त्यामुळे हा विजय खूपच दिलासादायक आहे, असे मानधना सामन्यानंतर म्हणाली..स्मृतीने स्वतः १०९ धावांची शानदार शतकी खेळी केली आणि यंदाच्या वर्षातील आपले पाचवे शतक केले. तिची सलामीची साथीदार प्रतीका रावलनेही १२२ धावा फटकावल्या. या दोघींनी पहिल्या विकेटसाठी २१२ धावांची विक्रमी भागीदारी केली, त्यामुळे भारताने ४९ षटकांत तीन बाद ३४० धावांचा डोंगर उभा केला. पावसामुळे लक्ष्य ४४ षटकांत ३२५ धावांचे करण्यात आले; पण २०००च्या विजेत्या न्यूझीलंडला आठ बाद २७१ धावांवरच रोखण्यात भारत यशस्वी ठरला..सामन्याच्या सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मानधनाला देण्यात आला; पण प्रतीका हिलादेखील हे बक्षीस तितकेच मिळायला हवे होते, असे मानधनाने नम्रपणे सांगितले. डावाची उभारणी करण्याचे चांगले कौशल्य प्रतीकाकडे आहे. त्यामुळे मी माझा नैसर्गिक खेळ करू शकते, जेव्हा ती फटकेबाजी करते तेव्हा मी दुसऱ्या बाजूने डाव सावरत असते, आमच्यातील सामंजस्य कमालीचे आहे, असे मानधनाने प्रतीकाबरोबरच्या आपल्या सलामीचे वर्णन केले..INDW vs NZW: स्मृती मानधनापाठोपाठ प्रतिका रावलचंही न्यूझीलंडविरुद्ध खणखणीत शतक! वर्ल्ड रेकॉर्ड्ससह रचली ८ मोठे विक्रम.तीन पराभवांमुळे निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती पार करणे सोपे नव्हते, असे कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली. आम्ही ज्या पद्धतीने लढलो, त्याचे श्रेय संपूर्ण संघाला आहे. या खेळावर मला खूप अभिमान आहे. स्मृती आणि प्रतीकाने जबाबदारी घेतली आणि उत्कृष्ट सुरुवात करून दिली, असे हरमनप्रीत म्हणाली. न्यूझीलंडसाठी निराशाजनक मोहीम सहा सामन्यांपैकी तीन पराभव झेलल्यानंतर न्यूझीलंडची कर्णधार सोफी डिव्हाइनने ही मोहीम ‘निराशाजनक’ ठरल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.