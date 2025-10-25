Cricket

Women's World Cup: सर्वात मोठा दिलासा... स्मृती मानधनाच्या भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोतल्यानंतर भावना व्यक्त

Smriti Mandhana on India's Women's World Cup 2025 semifinal qualification: भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडवर ५३ धावांनी विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या विजयानंतर स्मृती मानधना तिच्या भावना व्यक्त करताना काय म्हणाली, जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
  • महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने न्यूझीलंडचा पराभव करून उपांत्य फेरी गाठली.

  • या विजयामुळे भारत उपांत्य फेरी गाठणारा चौथा संघ ठरला.

  • या विजयानंतर स्मृती मानधनाने तिच्या भावना व्यक्त केल्या.

