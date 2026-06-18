स्मृती मंधानाने इतिहास रचला; पुरुष खेळाडूंनाही न जमलेला अभूतपूर्व विक्रम नावावर केला... बाबर आझम इथेही भारतीयांच्या मागेच राहिला...

Smriti Mandhana surpasses all male and female cricketers: भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना नेदरलँड्सवर ९५ धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या ५ बाद २०९ धावांचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सचा संघ १७.३ षटकांत ११४ धावांत तंबूत परतला. या विजयासह भारतीय महिला संघाने ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. या सामन्यात स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांचे वैयक्तिक अर्धशतकं अन् श्री चरणी व शफालीच्या गोलंदाजीने हा सामना गाजवला. .पण, स्मृतीने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला... असा पराक्रम जो यापूर्वी एकाही पुरुष किंवा महिला क्रिकेटपटूला नव्हता जमला. स्मृतीने ४७ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह ७४ धावा करताना शफालीसह पहिल्या विकेटसाठी ११५ धावांची भागीदारी केली. शफालीने ३८ चेंडूंत १० चौकारांच्या मदतीने ५५ धावा केल्या. शफालीने त्यानंतर गोलंदाजीत २० धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या, तर श्री चरणीच्या नावावर ४ बळी नोंदवले गेले. नंदनी शर्मानेही दोन फलंदाज बाद केल्याने नेदरलँड्सचा डाव ११४ धावांवर गुंडाळला गेला..T20 World Cup: भारतीय संघ टॉपर, पाकिस्तानवर स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याचे संकट... शेजाऱ्यांचा दक्षिण आफ्रिकेकडून धुव्वा.या सामन्यात ११ चौकार मारून स्मृतीने अभूतपूर्व विक्रम नावावर केला. स्मृतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ६०० चौकार पूर्ण केले आहेत. पुरुष किंवा महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम करणारी ती पहिली क्रिकेटपटू ठरली आहे. न्यूझीलंडची सुझी बॅट्स या विक्रमात ५२१ चौकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पुरुष क्रिकेटपटूंमध्ये पाकिस्तानचा बाबर आझम ( ४७७) अव्वल आहे, भारताचा रोहित शर्माच्या नावावर ३८३ चौकार आहेत..Players With Most Boundaries (4s) In Men's And Women's T20Iस्मृती मानधना - ६०४सुझी बॅट्स - ५२१चमारी अटापटू - ४९३बाबर आझम - ४७७बेथ मूनी - ४५९पॉल स्टर्लिंग - ४४९.T20I World Cup, IND vs NED: स्मृती मानधनाचा अर्धशतकासह मोठा विक्रम, शफाली वर्माचीही वादळी फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार.भारतीय क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृतीच्या नावावर महिला क्रिकेटपटूंमध्ये ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ४४७५ धावांसह दुसऱ्या सर्वाधिक धावांचा विक्रम आहे. या एलिट यादीत केवळ बॅट्स ४७२० धावांसह तिच्या पुढे आहे. महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर बॅट्स निवृत्त होणार असल्याने, स्मृती हा विक्रम निर्विवादपणे आपल्या नावावर करू शकते. पुरुष खेळाडूंमध्ये, बाबर आझम हा एकमेव खेळाडू आहे ज्याच्या नावावर ४५९६ धावा आहेत आणि तो स्मृतीच्या पुढे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.