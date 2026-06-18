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स्मृती मंधानाने इतिहास रचला; पुरुष खेळाडूंनाही न जमलेला अभूतपूर्व विक्रम नावावर केला... बाबर आझम इथेही भारतीयांच्या मागेच राहिला...

Smriti Mandhana world record in T20I cricket : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार सलामीवीर स्मृती मंधानाने आणखी एक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर करत क्रिकेटविश्वाला थक्क केले आहे. विशेष म्हणजे, पुरुष आणि महिला क्रिकेटमधील कोणत्याही खेळाडूला हा पराक्रम यापूर्वी करता आलेला नव्हता.
Smriti Mandhana becomes first cricketer to hit 600 boundaries in T20Is

Smriti Mandhana becomes first cricketer to hit 600 boundaries in T20Is

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Smriti Mandhana surpasses all male and female cricketers: भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना नेदरलँड्सवर ९५ धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या ५ बाद २०९ धावांचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सचा संघ १७.३ षटकांत ११४ धावांत तंबूत परतला. या विजयासह भारतीय महिला संघाने ग्रुप १ मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. या सामन्यात स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांचे वैयक्तिक अर्धशतकं अन् श्री चरणी व शफालीच्या गोलंदाजीने हा सामना गाजवला.

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