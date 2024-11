क्रिकेट

Smriti Mandhana नव्या संघाकडून पदार्पणासाठी सज्ज; ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर मैदान गाजवण्यासाठी उतरणार

Smriti Mandhana will play for Adelaide Strikers for WBBL 2024: स्मृती मानधना ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळताना दिसणरा आहे. ती आता नव्या संघाकडून पदार्पण करण्यास तयार आहे.