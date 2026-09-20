Cricket

SMRITI MANDHANA: सुजी बेट्सला मागे टाकलं अन् स्मृती मंधानाने रचला इतिहास! महिला T20I मध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली

SMRITI MANDHANA MOST RUNS IN WOMENS T20I CRICKET: आशियाई क्रीडा २०२६ मधील भारत-बांगलादेश उपांत्य सामन्यात स्मृती मंधानाने मोठा विक्रम केला. सुझी बेट्सला मागे टाकत स्मृती महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली.
SMRITI MANDHANA MOST RUNS IN WOMENS T20I CRICKET

SMRITI MANDHANA MOST RUNS IN WOMENS T20I CRICKET

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SMRITI MANDHANA MOST RUNS IN WOMENS T20I CRICKET: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारत आणि बांगलादेश महिला संघात उपांत्य फेरीचा सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय सलामीवीर स्मृती मंधानाने मोठा विक्रम केला आहे.

स्मृती आता महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
smriti mandhana
cricket news today
Asian Games
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com