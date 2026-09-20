SMRITI MANDHANA: सुजी बेट्सला मागे टाकलं अन् स्मृती मंधानाने रचला इतिहास! महिला T20I मध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली

SMRITI MANDHANA MOST RUNS IN WOMENS T20I CRICKET: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारत आणि बांगलादेश महिला संघात उपांत्य फेरीचा सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय सलामीवीर स्मृती मंधानाने मोठा विक्रम केला आहे. स्मृती आता महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली आहे..बांगलादेशविरुद्ध फलंदाजी करताना स्मृतीने न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सला मागे टाकलं. सुझी बेट्सच्या नावावर टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४७५८ धावा आहेत. स्मृतीने या धावसंख्येला मागे टाकत हा विक्रम आपल्या नावावर केला.स्मृती मंधानाच्या नावावर आता महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४७६१ धावा झाल्या आहेत. या यादीत सुझी बेट्स ४७५८ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिच्या नावावर ४२८७ धावा आहेत. श्रीलंकेची चमारी अटापट्टू ४२८२ धावांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडची सोफी डिव्हाइन ३८१७ धावांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे..महिला टी-२०मध्ये सर्वाधिक धावा४७८८ - स्मृती मंधाना (भारत)४७५८ - सुझी बेट्स (न्यूझीलंड)४२८७ - हरमनप्रीत कौर (भारत)४२८२ - चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)३८१७ - सोफी डिव्हाइन (न्यूझीलंड).१४ चौकार, ७ षटकार अन् शतक... Smriti Mandhana चे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! अशी कामगिरी करणारी बनली जगातील नंबर १ फलंदाज.स्मृतीचा यंदा विक्रमांचा धडाकास्मृती मंधानासाठी हे वर्ष आतापर्यंत चांगलं ठरलं आहे. यापूर्वीही तिने अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज होण्याचा विक्रमही तिने याच वर्षी केला होता. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील बांगलादेशविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात आणखी एक मोठा विक्रम करत स्मृतीने आपल्या नावावर नवा विक्रम नोंदवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.