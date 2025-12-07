Cricket

स्मृती मानधना - पलाश मुच्छलचं लग्न रद्द, स्वत:च सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली माहिती; म्हणाली...

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Called Off: स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न रद्द झाले आहे. स्मृती आणि पलाश या दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली.
  • भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांचे लग्न रद्द झाले आहे.

  • स्मृतीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली असून, दोघांच्या कुटुंबाच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती केली आहे.

  • पलाशनेही या कठीण काळात संयमाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

