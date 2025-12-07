स्मृती मानधना - पलाश मुच्छलचं लग्न रद्द, स्वत:च सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली माहिती; म्हणाली...

भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांचे लग्न रद्द झाले आहे. स्मृतीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली असून, दोघांच्या कुटुंबाच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती केली आहे. पलाशनेही या कठीण काळात संयमाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे..भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांचे लग्न रद्द झाले आहे. रविवारी (७ डिसेंबर) याबाबत स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनीही स्वत: माहिती दिली आहे. तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की लग्न रद्द झाले आहे. तसेच तिने दोघांच्याही कुटुंबाच्या खासगी आयुष्याचा आदर करावा असं म्हटलं आहे. तसेच त्यानेही हा कठीण काळ असून पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे. .Smriti Mandhana: साखरपुड्याची अंगठी गायब अन्...; पलाश मुच्छलसोबत लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृती मानधनाची पहिली पोस्ट, म्हणाली....स्मृतीने इंस्टाग्राम स्टोरीवर केलेल्या तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले की 'गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याबाबत बऱ्याच चर्चा झाल्या आणि आता मला वाटतं की मी याबाबत आत्ता बोलायला हवं. मी खूप खासगी आयुष्य जगणारी व्यक्ती आहे आणि मला तसंच रहायला आवडेल. पण त्याचसोबत मला हे देखील स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द झाले आहे.''मला हा विषय इथेच थांबवायचा आहे आणि तुम्ही सर्वांनीही हा विषय इथेच थांबवा. मी सर्वांना विनंती करते की दोन्ही कुटुंबाच्या खासगी आयुष्याचा आदर राखा आणि पुढे जाण्यासाठी आमचा वेळ घेऊ द्या.''मला विश्वास आहे की आपल्या सर्वांचे एक उच्च ध्येय असतं. माझ्यासाठी नेहमीच आपल्या देशाचे सर्वोच्च स्थरावर प्रतिनिधित्व करणे हे आहे. भारतासाठी शक्य तितका काळ खेळत राहून आणखी विजेतीपदं जिंकावीत, असंच मला वाटतं. माझे लक्ष नेहमीच यावर राहिल. तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार, आता पुढे जायची वेळ आहे.'.तसेच पलाशने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'मी माझ्या वैयक्तिक नात्याला मागे टाकून आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्यासाठी जे खूप पवित्र आहे, त्याबाबत लोकं अत्यंत निराधार अफवांवर प्रतिक्रिया देत होते, हे पाहणे माझ्यासाठी अत्यंत कठीण होते. माझ्या आयुष्यातील हा अत्यंत कठीण काळ असून मी माझ्या तत्वांना धरून ही परिस्थितीही संयमाने हाताळणार आहे.''मला आशा आहे की समाज म्हणून कोणत्याही पडताळणीशिवाय पसरणाऱ्या गॉसिपबाबत एखाद्यावर निर्णय देण्याआधी आपण थांबायला शिकलं पाहिजे. आपले शब्द एखाद्यावर अशी जखम करू शकतात, ज्याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. 'याशिवाय त्याने म्हटले की या सर्व गोष्टींचा विचार करता अनेक लोक गंभीर परिणामांना सामोरं जात आहेत. माझी टीम खोटी आणि बदनामी करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार आहे. या कठीण परिस्थितीत माझ्यासोबत दयाळुपणे उभे राहणाऱ्या सर्वांचे आभार.'.स्मृती आणि पलाश हे दोघे गेल्या ६ वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये होते. त्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. स्मृतीने भारतीय संघासह २ नोव्हेंबरला वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर त्यांच्या लग्नाची तयारी सुरू झाली होती.हा वर्ल्ड कप मुंबईतील ज्या डीवाय पाटील मैदाना जिंकला, त्याच मैदानात पलाशने स्मृतीला प्रपोज केले होते, त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. सांगलीमध्ये २३ नोव्हेंबर रोजी या दोघांचे लग्न होते. लग्नाआधीचे सर्व सोहळेही उत्साहात पार पडले होते. त्यांचे व्हिडिओही व्हायरल झाले होते..Smriti - Palash Wedding: 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे...', भाऊ पलाशचं लग्न लांबणीवर पडल्यानंतर पलक मुच्छलची पोस्ट.मात्र, लग्नाच्या दिवशी स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर लग्न पुढे ढकलल्याचे सांगण्यात आले होते. याचदरम्यान पलाश स्मृतीला धोका देत असल्याची चर्चा सुरू झाली.तो दुसऱ्याच मुलीसोबत फ्लर्टी चॅट करत असल्याचे स्क्रिनशॉटही व्हायरल झाले होते. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले होते. मात्र याबाबत गेल्या तीन आठवड्यांमध्ये कोणीही अधिकृत भाष्य केले नव्हते. पण अखेर रविवारी स्मृती आणि पलाश या दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे आणि लग्न रद्द झाल्याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.