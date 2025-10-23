Cricket

INDW vs NZW: स्मृती मानधनापाठोपाठ प्रतिका रावलचंही न्यूझीलंडविरुद्ध खणखणीत शतक! वर्ल्ड रेकॉर्ड्ससह रचली ८ मोठे विक्रम

Smriti Mandhana and Pratika Rawal Create Record 212-Run Partnership: स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी महिला वर्ल्ड २०२५ स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध २१२ धावांची भागीदारी केली. दोघींनीही शतकं करत मोठे विक्रम केले.
Smriti Mandhana - Pratika Rawal | Women's World Cup 2025

Smriti Mandhana - Pratika Rawal | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वर्ल्ड २०२५ स्पर्धेत भारताच्या स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध शानदार खेळ करत २१२ धावांची विक्रमी भागीदारी केली.

  • स्मृतीने १०९ धावा करत वनडेतील १४ वे शतक पूर्ण केले.

  • प्रतिकाने १२२ धावा करत वर्ल्ड कपमधील पहिले शतक केले.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
Women Cricket
cricket news today
ODI cricket
ODI cricket records
ICC Women's World Cup
Pratika Rawal selection
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com