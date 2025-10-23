INDW vs NZW: स्मृती मानधनापाठोपाठ प्रतिका रावलचंही न्यूझीलंडविरुद्ध खणखणीत शतक! वर्ल्ड रेकॉर्ड्ससह रचली ८ मोठे विक्रम

महिला वर्ल्ड २०२५ स्पर्धेत भारताच्या स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध शानदार खेळ करत २१२ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. स्मृतीने १०९ धावा करत वनडेतील १४ वे शतक पूर्ण केले. प्रतिकाने १२२ धावा करत वर्ल्ड कपमधील पहिले शतक केले. .महिला वर्ल्ड २०२५ स्पर्धेत भारत आणि न्यूझीलंड संघात गुरुवारी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर सामना होत आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. भारताकडून स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी या संधीचा चांगलाच फायदा उचलून शतकी खेळी केल्या. या दोघींनीही द्विशतकी भागीदारीही केली. या स्पर्धेत प्रतिका आणि स्मृती दोघींनी सुरुवातीपासूनच चांगला खेळ केला होता. स्मृतीने आक्रमक खेळताना ४९ चेंडूत तिचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्यानंतर प्रतिकानेही ७५ चेंडूत तिचे अर्धशतक पूर्ण केले. दोघींनी पाहाता पाहाता दीडशतकी भागीदारीही पूर्ण केली..स्मृती अर्धशतकानंतर आणखी आक्रमक खेळत होती. तिने ८८ चेंडूत तिने शतकी खेळी केली. स्मृतीने वर्ल्ड कपमधील तिसरे शतक केले. तिने प्रतिकासोबत द्विशतकी भागादारीही केली. पण अखेर स्मृतीला ३४ व्या षटकात सुझी बेट्सने बाद केले. स्मृतीने ९५ चेंडूत १०९ धावांची खेळी केली. तिने १० चौकार आणि ४ षटकार मारले. ती बाद झाल्यानंतर प्रतिकाने जेमिमाह रोड्रिग्ससोबतही अर्धशतकी भागीदारी केली. यादरम्यान १२२ चेंडूत प्रतिकाने शतकी खेळी केली. हे प्रतिकाचे वर्ल्ड कपमधील पहिलेच शतक आहे. मात्र ती देखील शतकानंतर बाद झाली. तिने १३४ चेंडूत १३ चौकार आणि २ षटकांसह १२२ धावा केल्या. प्रतिका आणि स्मृती यांनी २१२ धावांची भागीदारी केली..स्मृतीने केलेले विक्रमस्मृती मानधनाचे हे या वर्षातील वाचवे शतक आहे, तर वनडेतील १४ वे शतक आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील १७ वे शतक आहे. त्याशिवाय तिने यापूर्वी २०१७ आणि २०२२ वनडे वर्ल्ड कपमध्येही शतक केले होते. त्यामुळे आता हरमनप्रीत कौरनंतर महिला वर्ल्ड कपमध्ये तीन शतके करणारी स्मृती दुसरीच भारतीय खेळाडू ठरली.महिला वनडेत सर्वाधिक शतके१५ शतके - मेग लेनिंग१४ शतके - स्मृती मानधना१३ शतके - सुझी बेट्स१२ शतके - टॅमी ब्युमाँटएकाच वर्षात महिला वनडेत सर्वाधिक शतके करणारे शतके५ शतके - स्मृती मानधना, २०२५५ शतके - ताझमिन ब्रिट्स, २०२५४ शतके - स्मृती मानधना, २०२४३ शतके - बेलिंडा क्लार्क, १९९७महिला वनडेमध्ये एकाच वर्षात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू३१ षटकार - स्मृती मानधना, २०२५२८ षटकार - लिझेल ली, २०१७२१ षटकार - डिएंड्रा डॉटिन, २०१३२१ षटकार - क्लो ट्रायॉन, २०१७२१ षटकार - चामरी अट्टापट्टू, २०२३.प्रतिका रावलचे विक्रमप्रतिका रावलने वर्ल्ड कपमधील पहिले शतक करताना वनडेत १००० धावाही पूर्ण केल्या. तिने २३ व्या डावात १००० धावा केल्या. त्यामुळे ती सर्वात कमी डावात १००० वनडे धावा करणारी महिला क्रिकेटपटू ठरली, तिने ऑस्ट्रेलियाच्या लिंडसी रिलरची बरोबरी केली. तिनेही २३ डावात १००० धावा केल्या होत्या.महिला वनडेत सर्वात जलद १००० धावा करणाऱ्या खेळाडू२३ डाव - लिंडसी रिलर (ऑस्ट्रेलिया)२३ डाव - प्रतिका रावल (भारत)२५ डाव - मेग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया)२५ डाव - निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया)२७ डाव - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)२७ डाव - लॉरा वॉल्वार्ड (दक्षिण आफ्रिका)महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूनाबाद १७१ धावा - हरमनप्रीत कौर (विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, डर्बी, २०१७)१२३ धावा - स्मृती मानधना (विरुद्ध वेस्ट इंडिज, हेमिल्टन, २०२२)१२२ धावा - प्रतिका रावल (विरुद्ध न्यूझीलंड,नवी मुंबई, २०२५)१०९ धावा - स्मृती मानधना (विरुद्ध न्यूझीलंड,नवी मुंबई, २०२५).स्मृती-प्रतिकाची विक्रमी भागीदारीस्मृती आणि प्रतिका यांनी २०२५ मध्ये वनडेत भागादारीमध्ये १५५७ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे एकाच वर्षात वनडेत भागीदारीमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या महिला जोड्यामध्ये स्मृती आणि प्रतिका अव्वल क्रमांकावर आहेत. इतकेच नाही, तर महिला आणि पुरुष वनडे क्रिकेटमध्ये एकाच वर्षात भागीदारीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या जोड्यांमध्ये स्मृती आणि प्रतिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी रोहित शर्मा आणि शुभमन गिलला मागे टाकले आहे. २०२३ मध्ये रोहित आणि गिल यांनी भागीदारीत १५२३ धावा केल्या होत्या.महिला आणि पुरुष मिळून वनडेत एकाच वर्षात भागीदारीमध्ये सर्वाधिक धावा१६३५ धावा - सचिन तेंडुलकर - सौरव गांगुली (भारत, १९९८)१५५७ धावा - स्मृती मानधना - प्रतिका रावल (भारत, २०२५)१५२३ धावा - रोहित शर्मा - शुभमन गिल (भारत, २०२३)१५१८ धावा - ऍडम गिलख्रिस्ट - मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया, १९९९)१४८३ धावा - सचिन तेंडुलकर - सौरव गांगुली (भारत, २०००)एकाच वर्षात महिला वनडेत सर्वाधिक शतकी भागीदारी करणाऱ्या जोड्या५ वेळा - बेलिंडा क्लार्क - लिसा नाईटली (ऑस्ट्रेलिया, २०००)५ वेळा - स्मृती मानधना - प्रतिका रावल (भारत, २०२५)४ वेळा - सुझी बेट्स - रेचल प्रिस्ट (न्यूझीलंड, २०१५)४ वेळा - ताझमिन ब्रिट्स - लॉरा वॉल्वार्ड (दक्षिण आफ्रिका, २०२५)भारतासाठी महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची भागीदारी२१२ धावा - स्मृती मानधना - प्रतिका रावल, २०२५१८४ धावा - स्मृती मानधना - हरमनप्रीत कौर, २०२२१७५ धावा - एमडीटी कामिनी - पुनम राऊत, २०१३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 