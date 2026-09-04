Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाचा धडाका! ६४ चेंडूंत १२४ धावा, भारताचा हाँगकाँगवर १३७ धावांनी मोठा विजय; सेमीफायनलमध्ये दणक्यात प्रवेश

दुबई : अनुभवी फलंदाज व उपकर्णधार स्मृती मानधना हिने ६४ चेंडूंमध्ये झळकावलेल्या १२४ धावांच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गुरुवारी हाँगकाँगवर १३७ धावांनी शानदार विजय मिळवला आणि आशियाई क्रिकेट या प्रतिष्ठेच्या टी-२० स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठली. भारतीय महिला संघाचा अ गटातील हा सलग दुसरा विजय ठरला. याआधी सलामीच्या लढतीत थायलंडला पराभूत करताना भारतीय महिला संघाने उल्लेखनीय खेळ केला होता..भारतीय महिला संघाकडून मिळालेल्या १९४ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना हाँगकाँगचा डाव ५६ धावांवरच संपुष्टात आला. कर्णधार नताशा माईल्स हिने सर्वाधिक १५ धावा केल्या. भारतीय महिला संघाकडून नंदनी शर्मा (२/६), श्री चरणी (२/१६), दीप्ती शर्मा (३/९) आणि प्रेमा रावत (२/१२) यांनी प्रभावी गोलंदाजी केली..T20I World Cup, IND vs NED: स्मृती मानधनाचा अर्धशतकासह मोठा विक्रम, शफाली वर्माचीही वादळी फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार.याआधी हाँगकाँगने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. शेफाली वर्मा व स्मृती मानधना या भारतीय महिला संघातील सलामीवीरांनी शानदार फलंदाजी याही लढतीत कायम ठेवली. दोघींनी सलामीच्या विकेटसाठी ७४ धावांची भागीदारी करताना हाँगकाँगच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. रुचिता व्यंकटेशच्या गोलंदाजीवर शेफाली वर्मा २८ धावांवर बाद झाली..फुलटॉस चेंडूवर आक्रमक फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात ती मरीना लॅम्पलाफकरवी झेलबाद झाली. स्मृती मानधना आणि प्रतीका रावल या जोडीने ३७ धावांची भागीदारी केली. स्मृती मानधना हिने रिचा घोष हिच्यासोबत आणखी एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. दोघींनी ४० धावांची भागीदारी करताना भारतीय महिला संघाला १५० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. मरीना लॅम्पलाफने रिचा घोषला ११ धावांवर तंबूत पाठवले. त्यानंतर मरीना लॅम्पलाफ हिनेच कर्णधार हरमनप्रीत कौरला १० धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले..दुसरे टी-२० शतकस्मृती मानधना हिने टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीतील दुसरे शतक झळकावले. तिने अवघ्या ६४ चेंडूंमध्ये १४ चौकार आणि सात षटकारांसह १२४ धावांची धडाकेबाज खेळी साकारली. इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करण्यात अपयश आले असतानाच स्मृती मानधना हिने झंझावाती खेळी केली हे विशेष. भारतीय महिला संघाने २० षटकांत पाच बाद १९३ धावा फटकावल्या. हाँगकाँगकडून मरीना लॅम्पलाफ हिने ४६ धावा देत दोन फलंदाज बाद केले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या महिला खेळाडूंच्या यादीत स्मृती मानधना हिने १०,८८० धावांसह पहिल्या स्थानावर झेप घेतली..Asia Cup 2026: दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् भारतीय संघाची विजयी सुरुवात! प्रतिस्पर्ध्यांना ६५ धावांवर केलं ऑलआऊट.संक्षिप्त धावफलक : भारत - २० षटकांत पाच बाद १९३ धावा (स्मृती मानधना १२४ - ६४ चेंडू, १४ चौकार, सात षटकार, शेफाली वर्मा २८, मरीना लॅम्पलाफ २/४६) विजयी वि. हाँगकाँग - १६.२ षटकांत सर्व बाद ५६ धावा (नताशा माईल्स १५, दीप्ती शर्मा ३/९, नंदनी शर्मा २/६).महिलांमध्ये सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतके१८ ः स्मृती मानधना१७ ः मेग लेनिंग१७ ः लॉरा वुल्फार्ट१५ ः हेली मॅथ्यूज१४ ः सूझी बेटस्१४ ः टॅमी ब्युमाँट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.