Cricket

Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाचा धडाका! ६४ चेंडूंत १२४ धावा, भारताचा हाँगकाँगवर १३७ धावांनी मोठा विजय; सेमीफायनलमध्ये दणक्यात प्रवेश

Smriti Mandhana 18th international century: स्मृती मानधनाच्या झंझावाती १२४ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने हाँगकाँगचा १३७ धावांनी पराभव केला. या शतकासह स्मृती मानधनाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील विक्रमी १८वे शतक पूर्ण केले.
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुबई : अनुभवी फलंदाज व उपकर्णधार स्मृती मानधना हिने ६४ चेंडूंमध्ये झळकावलेल्या १२४ धावांच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गुरुवारी हाँगकाँगवर १३७ धावांनी शानदार विजय मिळवला आणि आशियाई क्रिकेट या प्रतिष्ठेच्या टी-२० स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठली.

भारतीय महिला संघाचा अ गटातील हा सलग दुसरा विजय ठरला. याआधी सलामीच्या लढतीत थायलंडला पराभूत करताना भारतीय महिला संघाने उल्लेखनीय खेळ केला होता.

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