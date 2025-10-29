Cricket

ICC Rankings : स्मृती मानधना पहिल्या स्थानावर कायम! आयसीसी महिला एकदिवसीय क्रमवारी : ८२८ विक्रमी रेटिंगची कमाई

Smriti Mandhana retains No.1 spot भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये एकदिवसीय विश्‍वकरंडकाआधी एकदिवसीय सामन्यांची मालिका पार पडली. या मालिकेत स्मृती मानधना हिने धावांचा पाऊस पाडला.
Smriti Mandhana
Smriti MandhanaSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दुबई, ता. २८ ः भारतामध्ये सुरू असलेल्या एकदिवसीय विश्‍वकरंडकात न्यूझीलंडविरुद्धच्या लढतीत १०९ धावांची खेळी साकारणाऱ्या भारताच्या स्मृती मानधना हिने आयसीसीच्या एकदिवसीय क्रिकेटमधील फलंदाजांच्या क्रमवारीत पहिले स्थान कायम राखले असून तिने ८२८ रेटिंगची विक्रमी कमाईही केली आहे. ऑस्ट्रेलियाची ॲश्‍ले गार्डनर ७३१ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. पहिल्या व दुसऱ्या स्थानामध्ये ९७ रेटिंगचा फरक आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
ICC Ranking
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com