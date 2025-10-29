ICC Rankings : स्मृती मानधना पहिल्या स्थानावर कायम! आयसीसी महिला एकदिवसीय क्रमवारी : ८२८ विक्रमी रेटिंगची कमाई

दुबई, ता. २८ ः भारतामध्ये सुरू असलेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडकात न्यूझीलंडविरुद्धच्या लढतीत १०९ धावांची खेळी साकारणाऱ्या भारताच्या स्मृती मानधना हिने आयसीसीच्या एकदिवसीय क्रिकेटमधील फलंदाजांच्या क्रमवारीत पहिले स्थान कायम राखले असून तिने ८२८ रेटिंगची विक्रमी कमाईही केली आहे. ऑस्ट्रेलियाची ॲश्ले गार्डनर ७३१ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. पहिल्या व दुसऱ्या स्थानामध्ये ९७ रेटिंगचा फरक आहे..भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडकाआधी एकदिवसीय सामन्यांची मालिका पार पडली. या मालिकेत स्मृती मानधना हिने धावांचा पाऊस पाडला. यामुळे सप्टेंबर महिन्यातील सर्वोत्तम महिला खेळाडू म्हणून तिच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आयसीसीच्या मासिक पुरस्काराची ती मानकरी ठरली. दक्षिण आफ्रिकेची लॉरा वॉलवॉर्ड्ट ही तिसऱ्या स्थानावर असून इंग्लंड संघाची कर्णधार नॅट सिव्हर ब्रंट ही चौथ्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियाची बेथ मुनी हिने पाचवे स्थान पटकावले आहे. स्मृती मानधनाव्यतिरिक्त भारताची एकही फलंदाज अव्वल दहामध्ये नाही. कर्णधार हरमनप्रीत कौर १८व्या, जेमिमा रॉड्रिग्ज १९व्या आणि दीप्ती शर्मा २४व्या स्थानावर आहे. .IND vs AUS 1st T20I : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची रंगीत तालीम आजपासून: भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत Live कुठे पाहाल, जाणून घ्या वेळ .दीप्ती शर्मा पाचव्या स्थानावरभारताची अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा हिने गोलंदाजी व अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत पाचवे स्थान पटकावले आहे. गोलंदाजांच्या क्रमवारीत ६५५ रेटिंगसह ती पाचव्या स्थानावर आहे. तसेच अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत दीप्ती शर्मा ३८४ रेटिंगसह पाचव्या स्थानावर आहे. गोलंदाजी व अष्टपैलू या दोन्ही क्रमवारीत अव्वल दहामध्ये दीप्ती शर्माव्यतिरिक्त भारताची एकही खेळाडू नाही. .ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावरआयसीसी महिलांच्या एकदिवसीय क्रमवारीत ऑस्ट्रेलियन संघ १६७ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. इंग्लंडचा संघ १२९ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर असून हरमनप्रीत कौरचा भारतीय संघ १२३ रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.