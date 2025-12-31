Cricket

Smriti Mandhana: '... तर मी तुझ्याशी कधीच बोलणार नाही' हरमनप्रीत कौरला स्मृतीने का दिलेली धमकी?

How Smriti Mandhana Forced Harmanpreet Kaur to Dance: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने २०२५ मध्ये वर्ल्ड कप जिंकला. या विजेतेपदानंतर स्मृती मानधनाने हरमनप्रीत कौरला अबोला धरण्याची धमकी का दिली होती, याचा खुलासा जेमिमा रोड्रिग्सने केला आहे.
Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana

Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकला.

  • स्मृती मानधनाने हरमनप्रीतला ट्रॉफी घेताना भांगडा करण्याची धमकी दिली होती.

  • जेमिमा रोड्रिग्सने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' मध्ये या घटनेचा खुलासा केला.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
kapil sharma
Jemimah Rodrigues
cricket news today
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.