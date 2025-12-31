Smriti Mandhana: '... तर मी तुझ्याशी कधीच बोलणार नाही' हरमनप्रीत कौरला स्मृतीने का दिलेली धमकी?

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकला. स्मृती मानधनाने हरमनप्रीतला ट्रॉफी घेताना भांगडा करण्याची धमकी दिली होती. जेमिमा रोड्रिग्सने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' मध्ये या घटनेचा खुलासा केला. .भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरला स्मृती मानधनाने न बोलण्याची चक्क धमकी दिली होती, पण का आणि कधी याबाबत जेमिमा रोड्रिग्सने नुकताच खुलासा केला आहे. तिने सांगितले की वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर सेलिब्रेशनवेळीची ही घटना होती.भारतीय महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नेतृत्वाखाली २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वर्ल्ड कप जिंकला होता. हा भारतीय महिला संघाचा पहिलाच विश्वविजय ठरला. त्यामुळे भारतासाठी हे विजेतेपद ऐतिहासिक होते. हे विजेतेपद भारताला जिंकून देण्यात स्मृती मानधनाचाही मोठा वाटा राहिला होता. .ICC T20I Rankings: शफाली वर्मासह रेणूका सिंगची गरुड झेप, टॉप-१० मध्ये एन्ट्री; स्मृती मानधना कोणत्या क्रमांकावर?.दरम्यान, भारताने नवी मुंबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले होते. त्यानंतर वर्ल्ड कपची ट्रॉफी स्वीकारण्यावेळी हरमनप्रीतने भांगडा केला होता, ज्याची बरीच चर्चा झाली होती. पण तिने भांगडा केला नसता तर स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) तिच्याशी बोलली नसती. यामागील कारण जेमिमाने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' या कार्यक्रमात सांगितले..कपिल शर्माच्या या कार्यक्रमात जेमिमा, हरमनप्रीत कौर, हर्लिन देओल, दीप्ती शर्मा, शफाली वर्मा, रेणुका सिंग ठाकूर, प्रतिका रावल, आणि राधा यादव यांनी हजेरी लावली होती. त्यांच्यासोबत प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार देखील होते. यावेळी मजेशीर गोष्टी सांगण्यात आल्या. यावेळी कपिल शर्माने हरमनप्रीतला प्रश्न विचारला की ट्रॉफी घेताना अचानक डान्स केला की आधीच प्लॅन केला होता? त्यावेळी हरमनप्रीतने जेमिमा आणि हर्लिनकडे बोट दाखवत त्यांनी प्लॅन केला असल्याचे सांगितले..INDW vs SLW: भारतीय संघाकडून एकाच T20I मध्ये ५ मोठे विक्रम; स्मृती मानधनासह कर्णधार हरमनप्रीतचा वर्ल्ड रेकॉर्ड.त्यानंतर लगेचच जेमिमाने यामागील कहाणी सांगितली. ती म्हणाली, 'नाही, खरंतर स्मृतीचं श्रेय आहे. हॅरी दी तसंही आमचं काहीच ऐकत नाही. आधी ती भांगडा करायला कचरत होती, पण मग स्मृतीने जाहीर करून टाकलं. ती म्हणाली, जर तू (हरमनप्रीत) ट्रॉफी घेताना भांगडा केला नाही, तर मी तुझ्याशी आयुष्यात कधीच बोलणार नाही.'.कपिल शर्माने खेळाडूंना त्यांच्या सेलिब्रेशनबद्दलही विचारलं तेव्हा खेळाडूंनी सांगितले की रात्री उशीरा ३.३० वाजेपर्यंत जवळपास सर्वजणी मैदानातच होत्या आणि सेलीब्रेशन करत होत्या. स्टेडियममधील लाईट्सही बंद झाल्यानंतर त्या रात्रभर जाग्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.