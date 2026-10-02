World Cup 2027: गांगुलीने निवडली टीम इंडियाची Playing XI; रोहित-कोहलीसह ‘या’ खेळाडूंना संधी, पण एका स्टारला थेट केलं OUT

SOURAV GANGULY WORLD CUP 2027: गुरुवारी वर्ल्ड कप २०२७साठीचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर झालं असून भारतीय संघाचे सामने कधी आणि कोणाविरुद्ध होणार आहेत, हे देखील समोर आलं आहे. त्याचप्रमाणे वर्ल्ड कपमध्ये किती संघ खेळणार, भारताच्या गटात आणखी कोणते संघ आहेत, हे देखील स्पष्ट झालं आहे. मात्र, त्यानंतर भारताचा माजी स्टार खेळाडू सौरव गांगुलीने वर्ल्ड कपसाठी भारताच्या प्लेइंग ११मध्ये कोण असायला पाहिजे, हे देखील सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे भारताच्या एका मोठ्या खेळाडूला सौरव गांगुलीने आपल्या संघाच्या बाहेर ठेवलं आहे..Rohit Sharma on 2027 WC: निवृत्तीची चर्चा सुरूच होती, त्यात रोहित शर्माने २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं विधान; चाहत्यांना टेंशन.गांगुलीच्या प्लेइंग ११मध्ये कोणाला जागा?सौरव गांगुलीने स्टार स्पोर्ट्सवर बोलताना २०२७ वर्ल्ड कपसाठी आपली पसंतीची भारतीय प्लेइंग ११ सांगितली. त्याने सलामीसाठी शुबमन गिल आणि रोहित शर्माची निवड केली आहे. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहलीला स्थान दिलं आहे..मधल्या फळीत श्रेयस अय्यर, केएल राहुल आणि हार्दिक पांड्या यांना गांगुलीने जागा दिली आहे. तसेच दुसरा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर किंवा शिवम दुबे यांच्यापैकी कोणालाही निवडता येईल, असं त्याने म्हटलं आहे.यानंतर अक्षर पटेलला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. गोलंदाजीमध्ये जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे तीन वेगवान गोलंदाज असावेत, अशी गांगुलीची पसंती आहे..कुलदीप यादवला संघाबाहेर ठेवलंसौरव गांगुलीच्या या संघात सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती कुलदीप यादवला स्थान न मिळाल्याची. सध्या कुलदीप चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. नुकतंच वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात त्याने शानदार गोलंदाजी करत सामनावीराचा पुरस्कारही मिळवला. यानंतर कुलदीपने वनडे क्रिकेटमध्ये २०० विकेट्स पूर्ण करण्याचा टप्पाही गाठला आहे. त्यामुळे अशा फॉर्ममध्ये असतानाही गांगुलीने त्याला आपल्या प्लेइंग ११मध्ये स्थान दिलेलं नाही..२०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियात मोठा उलटफेर? वैभव सूर्यवंशीची एन्ट्री अन् ‘या’ स्टार्सना डच्चू; माजी CSK खेळाडूने सांगितली टीम!.गांगुलीने निवडली टीम इंडियाची Playing XIशुबमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा/वॉशिंग्टन सुंदर/शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.