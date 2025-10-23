Cricket

PAK vs SA Test: पाकड्यांचे घरच्या मैदानावर वस्त्रहरण; दक्षिण आफ्रिकेने दाखवली जागा; WTC मध्ये दिला शेजाऱ्यांना धक्का

South Africa Beat Pakistan in 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत ८ विकेट्सने विजय मिळवून मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली. दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे WTC 2025-27 च्या पाँइंट्स टेबलमध्ये बदल झाला आहे.
South Africa Test Team

South Africa Test Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत दमदार पुनरागमन करत ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • त्यामुळे दोन सामन्याच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे.

  • या मालिकेनंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या पाँइंट्स टेबलमध्येही बदल झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
South Africa
Cricket News
Cricket News in Marathi
icc world test championship
wtc
test cricket
Pakistan Cricket Team
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com