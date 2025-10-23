PAK vs SA Test: पाकड्यांचे घरच्या मैदानावर वस्त्रहरण; दक्षिण आफ्रिकेने दाखवली जागा; WTC मध्ये दिला शेजाऱ्यांना धक्का

दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत दमदार पुनरागमन करत ८ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे दोन सामन्याच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे. या मालिकेनंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या पाँइंट्स टेबलमध्येही बदल झाले आहेत. .पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्या कसोटीत पराभव स्वीकारल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या कसोटीत दमदार पुनरागमन केले. रावळपिंडीत झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने साडेतीन दिवसातच पाकिस्तानला ८ विकेट्सने पराभवाची धुळ चारली. त्यामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही (WTC 2025-27) भाग राहिली आहे. त्यामुळे या मालिकेतील सामन्यांच्या निकालाचा परिणाम WTC 2025-27 च्या पाँइंट्स टेबलवरही झाला आहे..PAK vs SA 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेच्या शेपटाने पाकिस्तानला टपली मारली; ८ बाद २३५ वरून मॅच ४००+ पोहोचवली, शेजाऱ्यांची रडारड.ही मालिका WTC 2025-27 स्पर्धेतील दोन्ही संघांची पहिलीच मालिका होती. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने दुसरा सामना जिंकून आता पाँइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तानला मागे टाकत चौथा क्रमांक मिळवला आहे. त्यांची २ सामन्यानंतर विजयाची टक्केवारी ५० आहे. पाकिस्तानचीही २ सामन्यांनंतर विजयी टक्केवारी ५० आहे. ते ५ व्या क्रमांकावर आहेत. या पाँइंट्स टेबलमध्ये भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने ७ सामने खेळले असून ४ सामने जिंकले आहेत, दोन पराभूत झाले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे भारताचे ६१.९० विजयी टक्केवारी आहे. ऑस्ट्रेलिया १०० विजयी टक्केवारीसह अव्वल क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंका ६६.६७ टक्केवारीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इंग्लंड सहाव्या, बांगलादेश सातव्या आणि वेस्ट इंडिज आठव्या क्रमांकावर आहेत. न्यूझीलंडने अद्याप WTC 2025-27 मध्ये एकही सामना खेळलेला नाही..दक्षिण आफ्रिकेचा विजयरावळपिंडीमध्ये झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ११३.४ षटकात सर्वबाद ३३३ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून कर्णधार शान मसूदने ८७ धावांची खेळी केली होती. तसेच अब्दुल्ला शफिकने ५७ आणि सौद शकिलने ६६ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. याशिवाय सलमान आघाने ४५ धावा केल्या होत्या. या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून केश महाराजने दमदार गोलंदाजी करताना ७ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ११९.३ षटकात ४०४ धावा केल्या आणि ७१ धावांची आघाडी घेतली. या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून ट्रिस्टन स्टब्सने ७६ धावांची खेळी केली, तर टोनी डी झोर्झीने ५५ धावांची खेळी केली. अष्टपैलू सेनुरन मुथुसामीने नाबाद ८९ धावा केल्या. विशेष म्हणजे ११ व्या क्रमांकावर उतरलेल्या कागिसो रबाडाने ६१ चेंडूत ७१ धावांची खेळी केली. त्याने ४ चौकार आणि ४ षटकार मारले. शेवटच्या विकेटसाठी मुथुसामी आणि रबाडा यांनी मिळून ९८ धावांची भागीदारी केली होती. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला मोठी आघाडी घेतला आली. पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना असिफ आफ्रिदीने ६ विकेट्स घेतल्या..PAK vs SA 2nd Test: तरुणांनी माती खाल्ली, तिथे 'वयस्कर' खेळाडूने पाकिस्तानची लाज वाचवली! मोडला ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, पण... .त्यानंतर पाकिस्तानचा दुसरा डाव ४९.३ षटकात अवघ्या १३८ धावांवर गडगडला. एकट्या बाबर आझमने ५० धावांची खेळी करत झुंज दिली. त्याच्याशिवाय फक्त सलमान आघानेच २० धावांचा टप्पा ओलांडला. त्याने ३८ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेकडून सिमॉन हार्मरने ६ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, पाकिस्तानने पहिल्या डावात ७१ धावांची पिछाडी स्वीकारल्याने त्यांना दक्षिण आफ्रिकेसमोर त्यांना फक्त ६८ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले. हे लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेने दोनच विकेच गमावत १२.३ षटकातच ७३ धावा करत पूर्ण केले. रायन रिकल्टन २५ धावांवर नाबाद राहिला. त्यानेच विजयी षटकारही मारला. त्याने कर्णधार एडेन मार्करमसोबत ६४ धावांची भागीदारी केली होती. पण ४ धावांची विजयासाठी गरज असताना नोमन अलीने मार्करमला ४२ धावांवर बाद केले. नोमन अलीनेच ट्रिस्टन स्टब्सलाही शून्यावर बाद केले. पण रिकल्टनने षटकार मारत दक्षिण आफ्रिकेचा विजय निश्चित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.