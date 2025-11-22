South Africa Squad: भारताविरुद्ध मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जाहीर; बवुमा वनडे कर्णधार, तर मार्करमकडे टी २० नेतृत्वाची धुरा

जोहान्सबर्ग : भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय व टी-२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकन संघाची निवड शुक्रवारी करण्यात आली. तेंबा बवुमा याच्याकडे एकदिवसीय (वनडे) संघाचे, तर एडन मार्करम याच्याकडे टी-२० संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. वेगवान गोलंदाज ॲनरिक नॉर्खियाचे टी-२० संघात पुनरागमन करण्यात आले आहे..मागील वर्षी टी-२० विश्वकरंडकाच्या अंतिम फेरीत त्याने दक्षिण आफ्रिकन संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर दुखापतीमुळे तो संघाबाहेर होता. भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेदरम्यान सराव करताना दुखापतीला सामोरा गेलेला कागिसो रबाडा याला मात्र एकदिवसीय व टी-२० अशा दोन्ही मालिकांसाठी निवडण्यात आलेले नाही..क्विंटन डी कॉक याने एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती पत्करली होती, पण त्याने हा निर्णय मागे घेतला व पाकिस्तानविरुद्धच्या नुकत्याच पार पडलेल्या मालिकेत धावांचा पाऊस पाडला. त्याने एक शतक व दोन अर्धशतकांसह २३२ धावा फटकावल्या. त्यालाही एकदिवसीय संघात स्थान देण्यात आले आहे..पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आलेल्या एडन मार्करमकडे भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. केशव महाराज याला भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठी त्याची निवड करण्यात आली आहे..दक्षिण आफ्रिकेचा एकदिवसीय संघ : तेंबा बवुमा (कर्णधार), ओटीनिल बार्टमॅन, मॅथ्यू ब्रिट्झके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी दी जॉर्जी, रुबीन हर्मन, मार्को यान्सन, केशव महाराज, एडन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रायन रिकल्टन, प्रिनेलन सुब्रयेन..IND vs SA Test Series: तो परत आला...! भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाची घोषणा; ३ फिरकीपटूंचा समावेश.दक्षिण आफ्रिकेचा टी-२० संघ : एडन मार्करम (कर्णधार), ओटीनील बार्टमॅन, कॉर्बिन बॉच, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी दी जॉर्जी, डोनावन फेरेरा, रीझा हेनड्रीक्स, मार्को यान्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना एमफाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, ॲनरिक नॉर्खिया, ट्रिस्टन स्टब्स..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.