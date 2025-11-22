Cricket

South Africa Squad: भारताविरुद्ध मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जाहीर; बवुमा वनडे कर्णधार, तर मार्करमकडे टी २० नेतृत्वाची धुरा

Temba Bavuma And Aiden Markram: भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी-२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जाहीर झाला असून बवुमा वनडे तर मार्करम टी-२०चे नेतृत्व करणार आहे. नॉर्खियाचे पुनरागमन आणि क्विंटन डी कॉकचे वनडेत पुन्हा आगमन लक्षवेधी ठरले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जोहान्सबर्ग : भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय व टी-२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकन संघाची निवड शुक्रवारी करण्यात आली. तेंबा बवुमा याच्याकडे एकदिवसीय (वनडे) संघाचे, तर एडन मार्करम याच्याकडे टी-२० संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. वेगवान गोलंदाज ॲनरिक नॉर्खियाचे टी-२० संघात पुनरागमन करण्यात आले आहे.

