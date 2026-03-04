Cricket

T20 World Cup: आज मिळणार पहिला फायलिस्ट! दक्षिण आफ्रिका - न्यूझीलंडमध्ये ईडन गार्डन्सवर रंगणार सेमीफायनल

South Africa vs New Zealand Semi-Final: दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० विश्‍वकरंडक उपांत्य सामना आज ईडन गार्डन्सवर होणार आहे. दोन्ही संघांनी यापूर्वी कधीही टी-२० विश्‍वविजेतेपद जिंकलेले नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
South Africa vs New Zealand T20 World Cup Semi-Final: दक्षिण आफ्रिका-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज (ता. ४) टी-२० विश्‍वकरंडकातील उपांत्य लढत रंगणार आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन येथे होत असलेल्या या लढतीत एडन मार्करम व मिचेल सँटनर या खेळाडूंच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.

