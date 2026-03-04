T20 World Cup: आज मिळणार पहिला फायलिस्ट! दक्षिण आफ्रिका - न्यूझीलंडमध्ये ईडन गार्डन्सवर रंगणार सेमीफायनल

South Africa vs New Zealand T20 World Cup Semi-Final: दक्षिण आफ्रिका-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज (ता. ४) टी-२० विश्वकरंडकातील उपांत्य लढत रंगणार आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन येथे होत असलेल्या या लढतीत एडन मार्करम व मिचेल सँटनर या खेळाडूंच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. .T20 World Cup: भारतीय संघ वर्ल्ड कप फायनल खेळणार नाही, संजू सॅमसन खेळला म्हणून उपांत्य फेरीत पोहोचले, नाहीतर....दक्षिण आफ्रिकन संघाला २०२४ मधील टी-२० विश्वकरंडकात भारताकडून पराभूत झाल्यामुळे उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. २०२१ मधील टी-२० विश्वकरंडकात ऑस्ट्रेलियन संघाकडून हार पत्करावी लागल्यामुळे न्यूझीलंड संघ उपविजेता ठरला होता. दोन्ही देशांना आतापर्यंत एकदाही टी-२० विश्वविजेता होता आले नाही. यंदा दोन्ही देश अंतिम फेरीत पोहोचून विश्वविजेता होण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल..शुकरी कॉनरॅड यांच्या मार्गदर्शनाखाली दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट संघाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकन संघाने ऑस्ट्रेलियन संघाला पराभूत करीत जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा जेतेपदाला गवसणी घातली. यामुळे दबावाखाली गळपटणारा संघ अर्थातच चोकर्स म्हणून शिक्का पुसण्यात त्यांना यश मिळाले..दक्षिण आफ्रिकन संघ आता महत्त्वाच्या लढतीत छान कामगिरी करू लागला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या उपांत्य लढतीत दक्षिण आफ्रिकेला कमी लेखून चालणार नाही. एडन मार्करम (दक्षिण आफ्रिका) व मिचेल सँटनर (न्यूझीलंड) या दोन्ही देशांचे कर्णधार यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात दमदार कामगिरी करीत आहेत..T20 World Cup मधून बाहेर होऊनही वेस्ट इंडिज-झिम्बाब्वेचे खेळाडू भारतातच अडकले, जाणून घ्या कारण.हा सामना कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. संध्याकाळी ७ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.