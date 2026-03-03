Cricket

T20 World Cup: भारतीय संघ वर्ल्ड कप फायनल खेळणार नाही, संजू सॅमसन खेळला म्हणून उपांत्य फेरीत पोहोचले, नाहीतर...

Mohammad Amir prediction on India T20 World Cup final: पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यापूर्वीही त्याची भविष्यवाणी चुकली असतानाही यावेळी त्याने मोठे विधान केले आहे. आमीरच्या मते, भारतीय संघ यंदाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळणार नाही.
Swadesh Ghanekar
Amir controversial statement on Team India: पाकिस्तानी गोलंदाज मोहम्मद आमीर याने पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केले आहे. भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही, असा दावा करून तोंडावर आपटल्यानंतरही आमीरने आता एक नवा दावा केला आहे. भारतीय संघ फायनल खेळणार नाही, असे त्याचे म्हणणे आहे आणि आता त्याला सोशल मीडियावर नेटिझन्स झोडत आहेत. भारतीय संघाने इडन गार्डनवर वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. त्यानंतरही आमीरला ट्रोल केले गेले.

