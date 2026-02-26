Cricket

South Africa vs West Indies: दक्षिण आफ्रिका वेस्ट विंडीज लढत भारतासाठीही महत्त्वाची; उपांत्य फेरीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सामना

T20 World Cup Super 8: टी-२० विश्वकरंडकात अपराजित दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडीज आमनेसामने. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुपर-८ मधील निर्णायक लढत.
सकाळ वृत्तसेवा
अहमदाबाद : यंदाच्या टी-२० विश्‍वकरंडकात अपराजित असलेल्या दोन देशांमध्ये उद्या (ता. २६) लढत रंगणार आहे. गत उपविजेता दक्षिण आफ्रिका आणि दोन वेळचा विश्‍वविजेता वेस्ट इंडीज यांच्यामध्ये अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ही लढत रंगणार आहे. सुपर-८ मधील गट एकमधील ही लढत दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.

