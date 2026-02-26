South Africa vs West Indies: दक्षिण आफ्रिका वेस्ट विंडीज लढत भारतासाठीही महत्त्वाची; उपांत्य फेरीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सामना

अहमदाबाद : यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात अपराजित असलेल्या दोन देशांमध्ये उद्या (ता. २६) लढत रंगणार आहे. गत उपविजेता दक्षिण आफ्रिका आणि दोन वेळचा विश्वविजेता वेस्ट इंडीज यांच्यामध्ये अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ही लढत रंगणार आहे. सुपर-८ मधील गट एकमधील ही लढत दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे..या लढतीतील विजेत्यासाठी उपांत्य फेरीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या लढतीच्या निकालाचे परिणाम भारतावरही होण्याचे संकेत आहेत. दक्षिण आफ्रिकन संघाने सुपर-८ फेरीतील पहिल्याच लढतीत भारतीय संघावर दणदणीत विजय मिळवत धडाकेबाज सुरुवात केली..मात्र, दक्षिण आफ्रिकन फलंदाजांना अद्याप सातत्यपूर्ण कामगिरी करता आलेली नाही. कर्णधार एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकल्टन या प्रमुख फलंदाजांनी आपल्या कामगिरीत सातत्य राखायला हवे. डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर या मधल्या फळीतील फलंदाजांनी गरज असताना आपला ठसा उमटवला आहे. यापुढेही त्यांच्याकडून अशाच प्रकारच्या कामगिरीची अपेक्षा केली जात आहे..भारतीय संघाविरुद्धच्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजांनी खेळपट्टीला अनुसरून गोलंदाजी करीत प्रभाव टाकला. कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉच, केशव महाराज या गोलंदाजांमध्ये प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना रोखण्याची क्षमता नक्कीच आहे..आक्रमक फलंदाजांची फौजवेस्ट इंडीजच्या संघामध्ये आक्रमक फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांची फौज आहे. कर्णधार शेई होप, ब्रँडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड व जेसन होल्डर यांच्यामध्ये कोणत्याही गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवण्याची क्षमता आहे..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.तसेच अकील होसेन व गुदाकेश मोती या फिरकी गोलंदाजांकडूनही आतापर्यंत छान कामगिरी झालेली आहे. मॅथ्यू फोर्ड, शमार जोसेफ व जेसन होल्डर या मध्यमगती गोलंदाजांनीही निर्णायक क्षणी आपला खेळ उंचावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.