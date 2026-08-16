Fifa World Cup विजेत्या देशाचा क्रिकेटच्या मैदानावरील ऑस्ट्रेलियाच्या महासत्तेला धक्का; स्पेनचा २१-० हा विक्रम नेमका आहे तरी काय?

Spain cricket team creates new world record in T20I cricket: स्पेनने फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा २०२६ च्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाला पराभूत करून १० वर्षांनी जेतेपदाची ट्रॉफी उंचावली. पण, हा स्पेन फक्त फुटबॉलविश्वातच नव्हे, तर आता क्रिकेटच्या मैदानावरही आपली मक्तेदारी सिद्ध करताना दिसतोय. स्पेनच्या क्रिकेट संघाने एक मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला. बांगलादेशकडून कसोटीत लाजीरवाणा पराभव पत्करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला आता स्पेनकडूनही धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या नावावर २००३ पासून असलेला विश्वविक्रम स्पेनने आज त्यांच्या नावावर केला..स्पेनने युरोप उप-प्रादेशिक पात्रता फेरी 'क' मधून २०२८च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आपल्या पात्रतेच्या मोहिमेची सुरुवात करताना फिनलँडचा पराभव केला. स्पेनने यजमान फिनलँडला १३२ धावांचा पाठलाग करताना आठ गडी राखून पराभूत केले आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. पुरुषांच्या आयसीसी ट्वेंटी-२० क्रमवारीत २८ व्या स्थानावर असलेल्या स्पेनचा हा सलग २१ वा विजय होता..AUS vs BAN 1st Test : बांगलादेशमुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये भूकंप! ऑस्ट्रेलिया चारीमुंड्या चीत, भारताचा फायदा; वाचा WTC Final Scenario.त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी आइल ऑफ मॅनविरुद्ध विजयी मालिका सुरू केली होती आणि ती कायम राखताना त्यांनी जर्सी, क्रोएशिया, झेक प्रजासत्ताक, ग्रीस आणि फिनलँड यांसारख्या युरोपीय प्रतिस्पर्धी संघांनाही पराभूत केले आहे. त्यांनी सलग २१ ट्वेंटी-२० सामने जिंकून २००३ पासून ऑस्ट्रेलियाच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला. रिकी पाँटिंगच्या संघाने १७ वन डे सामन्यांमध्ये अपराजित राहून जोहान्सबर्ग येथील अंतिम सामन्यात भारताला हरवून वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध सलग तीन कसोटी विजय मिळवून या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली. .स्पेनने २०२४ मध्ये ग्रीसला हरवून या फॉरमॅटमधील आपला सलग १४ वा विजय नोंदवला आणि ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. स्पेन १९९२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा (आयसीसी) संलग्न सदस्य आणि नंतर २०१७ मध्ये सहयोगी सदस्य बनला. २०१९ मध्ये सर्व सदस्य देशांप्रमाणे ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर, स्पेनने सर्व सहयोगी संघांमध्ये एक अभूतपूर्व कामगिरी नोंदवली आहे. जानेवारी २०१९ पासून ५० ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत स्पेनने ४१ विजय मिळवले असून केवळ आठ सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.