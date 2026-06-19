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MS Dhoni vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीरला हटवा, धोनीला आणा...; माजी भारतीय खेळाडूचा संताप

Call For MS Dhoni's Leadership: एस. श्रीसंत यांनी गौतम गंभीर यांच्या प्रशिक्षकपदावर टीका करत एमएस धोनीसारख्या शांत नेतृत्वाची मागणी केली आहे. या वक्तव्यामुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
MS Dhoni vs Gautam Gambhir

MS Dhoni vs Gautam Gambhir

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Call For MS Dhoni's Leadership: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि २००७ टी-२० वर्ल्ड कप तसेच २०११ विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचा सदस्य असलेल्या एस. श्रीसंतने(Sreesanth) आता एक मोठं विधान केलं आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज एस. श्रीसंत याने भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Gautam Gambhir) यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे.

त्यामुळे आता या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इतकंच नाही तर मुख्य प्रशिक्षक बदलून एखाद्या शांत आणि अनुभवी व्यक्तीकडे संघाची धुरा द्यावी, अशी मागणीही त्याने केली आहे.

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