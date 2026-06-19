MS Dhoni vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीरला हटवा, धोनीला आणा...; माजी भारतीय खेळाडूचा संताप

Call For MS Dhoni's Leadership: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि २००७ टी-२० वर्ल्ड कप तसेच २०११ विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचा सदस्य असलेल्या एस. श्रीसंतने(Sreesanth) आता एक मोठं विधान केलं आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज एस. श्रीसंत याने भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर(Gautam Gambhir) यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यामुळे आता या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इतकंच नाही तर मुख्य प्रशिक्षक बदलून एखाद्या शांत आणि अनुभवी व्यक्तीकडे संघाची धुरा द्यावी, अशी मागणीही त्याने केली आहे..श्रीसंतने गौतम गंभीर यांना मुख्य प्रशिक्षकपदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. भारतीय संघाला सध्या कडक शिक्षकासारख्या प्रशिक्षकाची नाही, तर महेंद्रसिंग धोनीसारख्या शांत आणि अनुभवी मार्गदर्शकाची गरज असल्याचे त्याने म्हटले आहे..Team India Coach: भारतीय संघात नव्या कोचची एन्ट्री! कोण आहेत गौतम गंभीरच्या टीममध्ये सामील झालेले नवीन सदस्य?.लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीत श्रीसंतने गंभीर यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर आणि स्वभावावर तीव्र आक्षेप घेतला. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर त्याने गंभीर यांच्यावर हा हल्लाबोल केला..श्रीसंत म्हणाला की, गौतम गंभीर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंवर गरजेपेक्षा जास्त दबाव टाकतो. संघ हरला की तो खेळाडूंवर चिडतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना अशा धाकात ठेवणाऱ्या शिक्षकाची गरज नसते, तर त्यांना आधार देण्याची गरज असते..गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने नुकताच २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला. मात्र, या यशाचे संपूर्ण श्रेय गंभीर यांना देण्यास श्रीसंतने नकार दिला. संजू सॅमसन आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यासारख्या खेळाडूंच्या वैयक्तिक कामगिरीमुळे भारत विजेता ठरला, यात गंभीर यांचा एकट्याचा काहीही वाटा नाही, असा दावा त्याने केला. तसेच, गंभीर लोकांच्या पाठीमागे बोलतात आणि सतत टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर राहण्याचा प्रयत्न करतात, अशी वैयक्तिक टीकाही त्याने केली..गंभीर टीम इंडियात दादागिरी करतो!” माजी भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा आरोप म्हणाला यश मिळाल तर....धोनीची माघणीगंभीर यांच्या काळात भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवता आले नाही, याकडेही श्रीसंतने लक्ष वेधले. "एमएस धोनी नेहमी मैदानावर आणि ड्रेसिंग रूममध्ये शांत वातावरण ठेवायचा. तो खेळाडूंचे दडपण कमी करायचा. आज भारतीय संघाला पुन्हा त्याच शांत वातावरणाची गरज आहे," असे सांगत श्रीसंतने धोनीला संघासोबत जोडण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.