Sri Lanka squad for 1st Test vs India: विजय आपलाच... भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतून श्रीलंकेच्या दोन स्टार खेळाडूंची माघार; १५ सदस्यीय संघ जाहीर

Sri Lanka Test squad India series latest update: भारताविरुद्धच्या ( IND vs SL ) दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला १५ ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे आणि यजमान श्रीलंकेने बुधवारी पहिल्या कसोटीसाठीचा संघ जाहीर केला आहे. १५ ऑगस्टला Galle येथे ही कसोटी खेळवली जाणार आहे आणि त्यासाठी जाहीर केलेल्या संघातून दोन प्रमुख खेळाडूंना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. श्रीलंकेसाठी हा खूप मोठा धक्का आहे आणि भारतासाठी ही आनंदाची बातमी आहे..भारतीय संघही दुखापतींशी संघर्ष करतोय... सध्या १३ खेळाडू बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलेन्समध्ये तंदुरुस्तीसाठी मेहनत घेत आहेत. जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन यांनी मालिका सुरू होण्यापूर्वीच दुखापतीमुळे माघार घेतली आहे. त्यात वॉशिंग्टन सुंदरही दुसऱ्या कसोटीत खेळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर त्याला दुखापत झाली होती आणि पहिल्या कसोटीत त्याचा समावेश केला गेला नव्हता. पण, तो श्रीलंकेविरुद्धची दुसरी कसोटी खेळेल, असा अंदाज होता. पण, त्यालाही माघार घ्यावी लागतेय..IND vs SL Test: बुमराह, सुदर्शननंतर भारताला आणखी एक धक्का; मालिका सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूबाबत नकोशी बातमी समोर... .श्रीलंकेलाही दुखापतीचा फटका बसला आहे. आघाडीचा फलंदाज पथूम निसंका आणि कुसल मेंडिस हे दुखापतीतून सावरत आहेत आणि त्यामुळे ते पहिल्या कसोटीला मुकणार आहेत. पथूमने भारताविरुद्ध एकच कसोटी मॅच खेळली होती आणि त्यात ६१ धावांची नाबाद खेळी त्याने केली आहे. तेच ३१ वर्षीय अनुभवी कुसलची भारताविरुद्ध कामगिरी चांगली आहे. त्याने भारताविरुद्ध ४ कसोटीत ३२ च्या सरासरीने २५६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात १ शतक व १ अर्धशतक आहे..या दोघांच्या अनुपस्थितीत केशरा नुवांथा ( Keshara Nuwantha ) याला कसोटीत पदार्पणाची संधी दिली गेली आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये २४२ धावा केल्या आहेत आणि ६४ विकेट्स घेतल्या आहेत. हा भारतीय फलंदाजांची डोकेदुखी वाढवणारा फिरकीपटू ठरू शकतो..Hardik Pandya Trade: मोठा ट्विस्ट! Mumbai Indians च्या हार्दिकला पुन्हा गुजरात टायटन्सकडे जायचंय, कर्णधार व्हायचंय; शुभमन गिलचं काय होणार? .Sri Lanka squad for the Galle Test: धनंजया डी सिल्वा ( कर्णधार), लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, कामिंडू मेंडिस, दिनेश चंडिमल, पसिंदू सूरियाबंदारा, सोनल दिनुषा, निरोशान डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, दिलशान मदुशंका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.