Cricket

Sri Lanka squad for 1st Test vs India: विजय आपलाच... भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतून श्रीलंकेच्या दोन स्टार खेळाडूंची माघार; १५ सदस्यीय संघ जाहीर

Sri Lanka squad for 1st Test against India 2026:भारताविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेपूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का बसला आहे. दोन प्रमुख खेळाडूंना पहिल्या कसोटीसाठी संघात स्थान देण्यात आलेले नाही.
Sri Lanka squad for 1st Test against India 2026

Sri Lanka squad for 1st Test against India 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sri Lanka Test squad India series latest update: भारताविरुद्धच्या ( IND vs SL ) दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला १५ ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे आणि यजमान श्रीलंकेने बुधवारी पहिल्या कसोटीसाठीचा संघ जाहीर केला आहे. १५ ऑगस्टला Galle येथे ही कसोटी खेळवली जाणार आहे आणि त्यासाठी जाहीर केलेल्या संघातून दोन प्रमुख खेळाडूंना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. श्रीलंकेसाठी हा खूप मोठा धक्का आहे आणि भारतासाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

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