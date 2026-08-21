IND vs SL 2nd Test: श्रीलंकेने दुसऱ्या कसोटीसाठी जाहीर केला १४ सदस्यीय संघ; दुखापतीचा फटका, तरी मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी मजबूत मोर्चेबांधणी

Sri Lanka squad changes for IND vs SL second Test: भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत १-० ने पिछाडीवर पडलेल्या यजमान श्रीलंकेने दुसऱ्या कसोटीसाठी १४ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. भारताने पहिली कसोटी १६५ धावांनी जिंकली आहे आणि आता दुसरा सामना कोलंबो येथे २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. श्रीलंकेला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या शर्यतीत राहण्यासाठी हा सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडवावी लागणार आहे. या मालिकेत श्रीलंकेला दुखापतींचा सामना करावा लागला असला तरी त्यांनी कोलंबो कसोटीसाठी तगडे खेळाडू मैदानावर उतरण्याची तयारी केली आहे..२३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या कसोटीसाठी बदली खेळाडू म्हणून फलंदाज कामिल मिशारा आणि अष्टपैलू खेळाडू सहन अराछिगे यांना संघात स्थान देण्यात आले आहे. सहनने भारत अ संघाविरुद्धच्या मालिकेत श्रीलंका अ संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या होत्या आणि त्यामुळे त्याला संधी दिली गेली आहे. मिशाराने देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.ENG vs PAK 1st Test: फुल कॉमेडी! पाकिस्तानी खेळाडूने चेंडू स्टम्पऐवजी रिझवानच्या पायावर मारला अन् विकेटसाठी अपील करू लागला... Video .दरम्यान, श्रीलंकेला मोठा धक्काही बसला आहे. कुसल मेंडिस, दिनेश चंडिमल आणि पथूम निसंका, हे स्टार खेळाडू दुसऱ्या कसोटीला मुकणार आहेत. दुखापतीमुळे त्यांना या सामन्यात खेळता येणार नसल्याचे, मुख्य प्रशिक्षक गॅरी कस्टर्न यांनी सांगितले. मेंडिस सध्या हॅमस्ट्रिंगच्या गंभीर दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे, तर निसंका मनगटाच्या शस्त्रक्रियेतून अजूनही सावरत आहे..पहिल्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी डोक्याला दुखापत झाल्यामुळे चंडीमलला अधिकृतपणे संघाबाहेर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्याला सात दिवसांची विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता दुसऱ्या कसोटीत मिशारा व सहन यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळू शकते. श्रीलंकेचा संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत ३३.३३ टक्क्यांसह सहाव्या, तर भारतीय संघ ५३.३३ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे..IND vs SL 2nd Test: भारत-श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल; तगड्या ऑल राऊंडरसह २ खेळाडूंची एन्ट्री, मिळणार पदार्पणाची संधी.Sri Lanka squad for second Test against Indiaधनंजया डी सिल्वा, लाहिरू उदारा, कमिल मिशारा, पसिंदू सूरियाबंदारा, कमिंदू मेंडिस, सहन अराछिगे, सोनल दिनुषा, निरोशान डिकवेला, केशरा नुवंथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथ फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.