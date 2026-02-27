Cricket

Dasun Shanaka: संघाबाहेरील नकारात्मक वातावरणाचा फटका; श्रीलंका कर्णधार दासून शनाकाने व्यक्त केली खंत

Dasun Shanaka Expresses Regret: श्रीलंका कर्णधार दासून शनाकाने टी-20 विश्वकरंडकात पराभवावर खंत व्यक्त केली. संघाबाहेरील नकारात्मक वातावरण आणि दुखापतींमुळे टीमवर परिणाम; सरकारने संरक्षण करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलंबो : तंदुरुस्ती आणि फॉर्म यातच आम्ही कमी पडलो नाही तर आमच्या भोवती निर्माण करण्यात आलेले नकारात्मक वातावरणही अपयशास कारणीभूत ठरले, अशी खंत श्रीलंका कर्णधार दासून शनाका याने व्यक्त केली आणि त्याच वेळी संघावर होणाऱ्या टीकांपासून सरकारने आमचे संरक्षण करावे, असेही तो म्हणाला.

