Dasun Shanaka: संघाबाहेरील नकारात्मक वातावरणाचा फटका; श्रीलंका कर्णधार दासून शनाकाने व्यक्त केली खंत

कोलंबो : तंदुरुस्ती आणि फॉर्म यातच आम्ही कमी पडलो नाही तर आमच्या भोवती निर्माण करण्यात आलेले नकारात्मक वातावरणही अपयशास कारणीभूत ठरले, अशी खंत श्रीलंका कर्णधार दासून शनाका याने व्यक्त केली आणि त्याच वेळी संघावर होणाऱ्या टीकांपासून सरकारने आमचे संरक्षण करावे, असेही तो म्हणाला..टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत सहयजमात असलेल्या श्रीलंकेचा बुधवारी झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून ६१ धावांनी पराभव झाला, त्यामुळे त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. त्यानंतर शनाकाने ही भावना व्यक्त केली. स्पर्धेच अपेक्षित कामगिरी न झाल्यामुळे संघावर होत असलेल्या टीकेमुळेही तो व्यथित झाला आहे..IND vs PAK : तो अपयशी होण्याची शक्यता अधिक आहे! पाकिस्तानी खेळाडू अभिषेक शर्माला म्हणाला, slogger...; केला अपमान.संघाबाहेर होत असलेले नकारात्मक वातावरण आणि टीका रोखणे आम्हाला शक्य नाही. सातत्याने टीका ऐकायला मिळत आहे. आम्ही खेळाडू म्हणून किती सकारात्मक असलो तरी हे सहन करणे अवघड आहे, असे स्पष्ट मत शनाकाने व्यक्त केले.संघाबाहेर अशा प्रकारे वातावरण निर्माण करणे, हे पूर्ण श्रीलंका क्रिकेटसाठी घातक आहे. आम्ही विश्वकरंडक जिंकू शकत नाही त्याअगोदरच आमचे आव्हान संपुष्टात आहे, हे खरे आहे; परंतु हे का घडले याची कारणे आम्हाला माहिती आहेत, असेही तो म्हणाला..आम्ही खेळू आणि निघून जाऊ; पण नवी पिढी येत राहील; परंतु सरकारने पुढे येऊन अशा प्रकाराला आळा घातला नाही तर खेळाडूंच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल, त्यामुळे मी सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती करत आहे, असे आर्जव शनाकाने केले.स्पर्धेतील एकूणच कामगिरीबद्दल मी श्रीलंका क्रिकेट चाहत्यांकडे दिलगिरी व्यक्त करतो. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात थोडा विचारपूर्वक खेळ केला असता तर तो सामना आम्हाला जिंकता आला असतो. बघताना तो सामना एकतर्फी वाटत होता; पण तसे नव्हते आम्ही विजयासाठी प्रयत्न केले होते, असे शनाकाने सांगितले..खेळपट्ट्यांनी साथ दिली नाहीआमच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या खेळपट्ट्या अपेक्षेप्रमाणे नव्हत्या. चांगल्या खेळपट्ट्या असाव्या, असे मी स्पर्धा सुरू होण्याअगोदरही सांगितले होते; पण प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही. आम्ही प्रत्येकाने विजयासाठी शर्थीने खेळ केला; परंतु यश आले नाही, असे दुःख शनाकाने व्यक्त केले..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.अर्धा डझन खेळाडू दुखापतग्रस्तखेळाडूंच्या दुखापतीचाही फटका श्रीलंका संघाला बसला, असे शनाका म्हणाला. हुकमी वेगवान गोलंदाज महिषा पथिराना आणि अष्टपैलू वानिंदू हसरंगा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे बाहेर गेले. अशाप्रकारे जवळपास सहा खेळाडूंना दुखापती झाल्या, अशी खंत शनाकाने व्यक्त केली..