धक्कादायक! श्रीलंकेतील क्रिकेटपटूचा Live Match मध्ये मृत्यू, फलंदाजी करताना खेळपट्टीवर कोसळला अन्.. Video Viral

Sri Lankan cricketer Zulfikar dies during cricket match in Beruwala : श्रीलंका क्रिकेटमध्ये रविवारी धक्कादायक घटना घडली. बेरुआला येथे माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या एका मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सामन्यादरम्यान एक खेळाडू मैदानावर कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला. झुल्फिकार असे या खेळाडूचे नाव असल्याचे स्थानिक वृत्तांनुसार समोर आले आहे. तो ४५ वर्षांचा होता..बेरुआलाच्या चायना फोर्ट परिसरातील एका नामांकित शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांसाठी क्रिकेट महोत्सवाचे आयोजन केले गेले होते आणि त्यात झुल्फिकारने सहभाग घेतला होता, तेव्हा ही घटना घडली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, फलंदाजी करत असताना झुल्फिकार क्रीजवर अचानक कोसळला. त्यावेळी सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सुरू होते आणि ही धक्कादायक घटना कॅमेरात कैद झाली. तो तीन चेंडूंमध्ये सहा धावांवर फलंदाजी करत होता. जेव्हा खेळ अचानक थांबवण्यात आला, तेव्हा ३.४ षटकांत धावसंख्या ३७/५ होती..Women's T20 World Cup Final: शाब्बास पोरी... बेथ मूनीने मोडला Virat Kohli चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाला जिंकून दिला वर्ल्ड कप.उपस्थित खेळाडूंनी तात्काळ झुल्फिकारला मदत केली आणि त्याला बेरुआला प्रादेशिक रुग्णालयात दाखल केले. मात्र,रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. .मृत्यूचे नेमके कारण अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नसून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे श्रीलंकन क्रिकेट वर्तुळात शोककळा पसरली असून, सामन्यादरम्यान खेळाडूंच्या आरोग्य तपासणी आणि तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.