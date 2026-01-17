हा, तर वैभव सूर्यवंशीवर वरचढ ठरला! U19 World Cup मध्ये विश्विविक्रम नोंदवला; १९२ धावांची खेळी अन् ३२८ धावांची विक्रमी भागीदारी

Highest partnership for any wicket in U19 Men’s World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशी, समीर मिन्हास या युवा खेळाडूंच्या नावांची हवा होती. पण, आज श्रीलंकेच्या विरान चामुदिथा ( Viran Chamuditha ) याने जगाला थक्क करणारी खेळी केली. त्याने जपानविरुद्धच्या सामन्यात १४३ चेंडूंत २६ चौकार व १ षटकारासह १९२ धावांची विश्वविक्रमी कामगिरी केली. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. त्याने श्रीलंकेच्याच हसिथा बोयागोडाचा २०१८ सालचा विक्रम मोडला. हसिथाने केनियाविरुद्ध १९१ धावा केल्या होत्या. .Highest individual scores in U-19 Men's CWC historyविरान चामुदिथा ( श्रीलंका) - १९२ धावा ( १४३ चेंडू) वि. जपान, २०२६हसिथा बोयागोडा ( श्रीलंका) - १९१ धावा ( १५२ चेंडू) वि. केनिया, २०१८जाकुब भुला ( न्यूझीलंड) - १८० धावा ( १४४ चेंडूं) वि. केनिया, २०१८डोनोव्हान पॅगोन ( वेस्ट इंडिज), १७६ धावा ( १२९ चेंडू) वि. स्कॉटलंड, २००२डॅन लॉरेन्स ( इंग्लंड) - १७४ धावा ( १५० चेंडू) वि. फिजी, २०१६.वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या क गटातील आजच्या लढतीत श्रीलंकेने ४ बाद ३८७ धावांचा डोंगर उभा केला. विरानच्या सोबतीला सलामीवीर दिमांथा महाविथाना ( Dimantha Mahavithana ) उभा राहिला. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ३२८ धावांची भागीदारी केली आणि ही १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. त्यांनी डॅन लॉरेन्स व जॅक बर्नहॅम या इंग्लिश जोडीचा ३०३ धावांचा ( वि. फिजी, २०१६) विक्रम मोडला..INDU19 vs BANU19: लायकीत रहा... भारतीय खेळाडूंनी बांगलादेशला त्यांची जागा दाखवली; वैभव सूर्यवंशी तर थेट भिडला, हाय व्होल्टेज ड्रामा.Highest partnerships for any wicket in U-19 Men's CWC historyदिमांथा महाविथाना/विरान चामुडिथा ( श्रीलंका) - ३२८ धावा वि. जपान, २०२६डॅन लॉरेन्स/जॅक बर्नहॅम ( इंग्लंड)- ३०३ धावा वि. फिजी, २०१६ब्रॅड विल्सन/बीजी वॉटलिंग ( न्यूझीलंड) - २७३ धावा वि. स्कॉटलंड, २००४जेसन संघा/नॅथन मॅकस्वीनी ( ऑस्ट्रेलिया)- २५० धावा वि. पीएनजी, २०१८रचिन रवींद्र/जेकब भुला ( न्यूझीलंड) - २४५ धावा वि. केनिया, २०१८.विरानचे द्विशतक ८ धावांनी हुकले. दिमांथा १२५ चेंडूंत ११ चौकारांसह ११५ धावांवर धावबाद झाला. कर्णधार विमाथ दिनसाराने २४ चेंडूंत ४४ धावा कुटून संघाला ४ बाद ३८७ धावांपर्यंत पोहोचवले. जपानच्या टिमॉथी मूरने ३ विकेट्स घेतल्या. हे वृत्त लिहिपर्यंत जपानने ३५ षटकांत ५ बाद १२७ धावा केल्या आहेत. हुगो केली ११३ चेंडूंत ६८ धावांवर खेळतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.