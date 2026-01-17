Cricket

हा, तर वैभव सूर्यवंशीवर वरचढ ठरला! U19 World Cup मध्ये विश्विविक्रम नोंदवला; १९२ धावांची खेळी अन् ३२८ धावांची विक्रमी भागीदारी

Viran Chamuditha 192 vs Japan U19 World Cup : १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. श्रीलंकेच्या १९ वर्षांखालील संघाचा फलंदाज विरान चामुदिथा याने अवघ्या १४३ चेंडूंमध्ये १९२ धावांची ऐतिहासिक खेळी करत सर्व विक्रम मोडीत काढले.
Swadesh Ghanekar
Highest partnership for any wicket in U19 Men’s World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशी, समीर मिन्हास या युवा खेळाडूंच्या नावांची हवा होती. पण, आज श्रीलंकेच्या विरान चामुदिथा ( Viran Chamuditha ) याने जगाला थक्क करणारी खेळी केली. त्याने जपानविरुद्धच्या सामन्यात १४३ चेंडूंत २६ चौकार व १ षटकारासह १९२ धावांची विश्वविक्रमी कामगिरी केली. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. त्याने श्रीलंकेच्याच हसिथा बोयागोडाचा २०१८ सालचा विक्रम मोडला. हसिथाने केनियाविरुद्ध १९१ धावा केल्या होत्या.

