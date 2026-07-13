चेन्नई सुपर किंग्सच्या ताफ्यात मोठी उलथापालथ! इतकी वर्ष संघासोबत असलेल्या भरवशाच्या खेळाडूने साथ सोडली, MS Dhoni...

Stephen Fleming leaves Chennai Super Kings after 15 seasons: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ ला सुरूवात होण्यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सच्या ताफ्यात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni) आयपीएल २०२७ च्या पर्वात खेळताना दिसणार की नाही, याबाबतची चर्चा सुरू असताना नव्या बातमीने CSK फॅन्सना धक्का दिला आहे. १५ वर्ष संघासोबत असलेला यशस्वी प्रवास मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. फ्लेमिंगच्या एक्झिटमुळे आता धोनीच्या मुख्य प्रशिक्षक बनण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. धोनीला आयपीएल २०२६ मध्ये दुखापतीमुळे खेळता आले नाही आणि आता तो मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत दिसू शकतो, या शक्यता बळावल्या आहेत. .न्यूझीलंडच्या माजी कर्णधारने २००८ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्समध्ये खेळाडू म्हणून एन्ट्री घेतली आणि त्यानंतर २००९ मध्ये त्याने मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी स्वीकारली. १७ वर्ष तो या फ्रँचायझीसोबत राहिला आणि तो सर्वांचा लाडका व विश्वासू व्यक्ती राहिला. त्याच्या मार्गदर्शनालाखी CSK ने ५ आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या, तर २ वेळा चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२० स्पर्धा नावावर केली. सलग १२ वेळा या संघाने प्ले ऑफमध्ये प्रवेश करताना १० वेळा अंतिम सामना खेळला. . चेन्नई सुपर किंग्सचे CEO काशी विश्वनाथन म्हणाले की, संघाने कसे खेळले पाहिजे, केवळ हेच नव्हे, तर एका फ्रँचायझीला नेमकं काय हवंय, हे फ्लेमिंगने या प्रवासात सर्वांना सांगण्यात मदत केली. सातत्य, नम्रता आणि संघाला प्रथम प्राधान्य देण्याचे कल्चर त्याने संघाला शिकवले. खेळाडूंची ओळखण्याची क्षमता आणि त्यांच्याकडून संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करून घेण्याचे कौशल्य, त्याच्याकडे होते. .फ्लेमिंग म्हणाला की, खेळाच्या जगात अठरा वर्षे म्हणजे एक आयुष्यच असते, आणि मी केवळ कृतज्ञतेच्या भावनेने निरोप घेत आहे. चेन्नई सुपर किंग्ससोबतचा माझा काळ हा माझ्या प्रशिक्षक कारकिर्दीतील एक बहुमान होता. आम्ही जे काही मिळवले आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. आम्ही एकत्रितपणे अविस्मरणीय विजय साजरे केले, कठीण प्रसंगांवर मात केली आणि अशा आठवणी जपल्या ज्या माझ्यासोबत कायम राहतील. CSK नेहमीच माझ्या हृदयाच्या जवळ राहील आणि मी येत्या अनेक वर्षांपर्यंत या संघाला प्रोत्साहन देत राहीन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.