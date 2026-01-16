BABAR AZAM VIDEO : बाबर आझमचा Live Match मध्ये स्टीव्ह स्मिथने कचरा केला? सारे हसू लागले अन् पाकिस्तानी फलंदाज संतापला

Steve Smith humiliates Babar Azam live match video: स्टीव्ह स्मिथच्या शतकाच्या जोरावर सिडनी सिक्सर्सने बिग बॅश लीगमध्ये शुक्रवारी सिडनी थंडरवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. डेव्हिड वॉर्नरच्या नाबाद शतकी खेळीला स्मिथ व बाबर आझम या जोडीने १४१ धावांची मजबूत भागीदारी करून उत्तर दिले. १९० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना स्मिथ-बाबर जोडीने दमदार खेळ केला, परंतु या दोघांमध्ये एका गोष्टीवरून नाराजीनाट्यही रंगलेलं पाहायला मिळालं. तो व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय आणि ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कर्णधाराने लाईव्ह सामन्यात पाकिस्तानच्या माजी कर्णधाराची इभ्रत काढली असे म्हटले जातेय..सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर सिडनी सिक्सर्सकडून खेळताना, स्मिथने सिडनी थंडरविरुद्ध ४२ चेंडूत १०० धावा केल्या. त्याच्या शतकाने सिक्सर्सना सामन्यात पाच विकेटने विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९० धावांचा पाठलाग करताना, संघ १६ चेंडू शिल्लक असताना घरच्या मैदानावर जिंकला. ११ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर निर्णायक क्षण आला जेव्हा स्मिथने त्याचा सहकारी फलंदाज बाबर आझमला एकेरी धाव घेण्यास नकार दिला..BMC Election Result : सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली राहतात त्या भागात कोणाचा नगरसेवक? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा की शिंदेच्या... कोणी मारली बाजी?.बाबरने चेंडू लाँग-ऑनवर टोलवला आणि एक धाव घेण्यासाठी कॉल केला, परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे स्मिथने धाव नाकारली. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने षटकाच्या शेवटी बाबरला समजावून सांगितले की तो 'पॉवर सर्ज' घेणार आहे. दोन षटकांचा कालावधी ज्यामध्ये क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला वर्तुळाबाहेर फक्त दोन खेळाडू ठेवण्याची परवानगी असते, त्याला पॉवर सर्ज म्हणतात. रायन हॅडलीच्या चेंडूवर स्मिथने सलग चार षटकार आणि चौकार मारला. या षटकात सिडनी सिक्सर्सना ३२ धावा मिळाल्या, बीबीएलच्या इतिहासातील एका षटकातील सर्वाधिक धावा ठरल्या..स्टीव्ह स्मिथला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. पॉवर सर्जबद्दल तो म्हणाला," आम्ही १० षटकांच्या मार्कवर पॉवर सर्ज घेतला आणि मी त्या षटकात ३० धावा काढण्याचा प्रयत्न केला." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.