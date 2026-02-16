T20 World Cup: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पराभवानंतर ऑस्ट्रेलियाने केला मोठा बदल; मॅच विनर खेळाडू संघात सामील

Steve Smith Joins Australia's T20 World Cup Squad: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या संघर्ष करताना दिसतोय. त्यांनी या स्पर्धेत आयर्लंडविरुद्ध विजय मिळवून सुरुवात चांगली केली होती. मात्र १३ फेब्रुवारीला त्यांना झिम्बाब्वेने पराभूत करत मोठा धक्का दिला. त्यामुळे या स्पर्धेतील त्यांच्या आव्हानालाही धक्का लागला आहे. आता स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी त्यांना पुढील दोन सामन्यांत विजय आवश्यक आहे. पण याशिवाय ऑस्ट्रेलियाला अनेक दिग्गज खेळाडूंच्या दुखापतीचाही धक्का बसला आहे. पॅट कमिन्स स्पर्धेतून आधीच बाहेर झाला आहे, तर कर्णधार मिचेल मार्शही (Mitchell Marsh) पहिल्या दोन सामन्यात खेळला नाही. त्याच्याऐवजी ट्रॅव्हिस हेडने (Travis Head) नेतृत्वाची धुरा सांभाळली होती. .स्टीव्ह स्मिथचा ऑस्ट्रेलिया संघात समावेशयादरम्यान आता ऑस्ट्रेलियाच्या अडखळलेल्या या रथाला सावरण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघात अनुभवी स्टीव्ह स्मिथचा (Steve Smith) समावेश करण्यात आला आहे.स्मिथला यापूर्वी संघात स्थान नव्हते. मात्र पहिल्या सामन्यापूर्वी मार्शलाही दुखापत झाल्यानंतर त्याला श्रीलंकेत कव्हर म्हणून बोलवण्यात आले होते. कारण आधीच वेगवान गोलंदाज जोश हेजलवूडच्याही खेळण्यावर दुखापतीमुळे प्रश्नचिन्ह होते. याशिवाय मार्कस स्टॉयनिसही दुखापतग्रस्त आहे. अखेर आता सोमवारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने जाहीर केले की हेजलवूड टी२० वर्ल्ड कपमधून (T20 World Cup) बाहेर झाला असून स्टीव्ह स्मिथला त्याचा बदली खेळाडू म्हणून ऑस्ट्रेलियाच्या संघात (Australia Squad) स्थान देण्यात आले आहे. .स्टीव्ह स्मिथ सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने बिग बॅश लीग २०२५-२६ मध्येही दमदार कामगिरी केली होती. त्याने ६ सामन्यांत १ शतक आणि २ अर्धशतकांसह २९९ धावा केल्या होत्या.ऑस्ट्रेलियाला सोमवारी यजमान श्रीलंकेविरुद्धचा महत्त्वाचा सामना खेळायचा आहे. त्यांना स्पर्धेतील आव्हान राखण्यासाठी हा सामना जिंकवा लागणार आहे. या सामन्यात स्मिथ खेळण्याची शक्यता आहे. .जर स्मिथ खेळला, तर तो तब्बल दोन वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाकडून टी२० सामना खेळताना दिसेल. तो अखेरचा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ऑकलंड येथे ऑस्ट्रेलियासाठी अखेरचा सामना खेळला होता.स्मिथने ऑस्ट्रेलियासाठी ६७ टी२० सामने खेळले असून १०९४ धावा केल्या आहेत आणि १७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच त्याने त्याच्या एकूण टी२० कारकिर्दीत २७२ सामने खेळले असून ५ शतकांसह ६२४२ धावा केल्या आहेत आणि ५४ विकेट्स घेतल्या आहेत..टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ -मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेव्हिड, बेन ड्वारशुई, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू रेनशॉ, स्टीव्ह स्मिथ, मार्कस स्टोयनिस, अॅडम झाम्पा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.