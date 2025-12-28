Smith Surpasses Dravid: ऑस्ट्रेलिया 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट हरले, पण कर्णधार स्मिथने द्रविड-कोहलीला मागे टाकत रचले मोठे विक्रम

१५ वर्षांनंतर इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजय मिळवला. बॉक्सिंग डे कसोटीत इंग्लंडने ४२ धावांची आघाडी असूनही ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. स्टीव्ह स्मिथने दोन झेल घेतले आणि राहुल द्रविड व विराट कोहलीचे विक्रम मोडले..अखेर १५ वर्षांनंतर आणि १९ सामन्यांनंतर इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजयाची चव चाखली. बॉक्सिंग डे दिवशी (२६ डिसेंबर) सुरू झालेल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी संपलेल्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने चार विकेटने विजय मिळवला. पहिले तीन सामने जिंकून यंदाच्या ॲशेस मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतल्यानंतर आलेला गाफीलपणा या मेलबर्न कसोटीत ऑस्ट्रेलियाला नडला. पहिल्या डावात ४२ धावांची आघाडी घेऊनही पराभवाची नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली. पण असे असतानाच कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने (Steve Smith) मोठा विक्रम केला. .Ashes Series : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या सीईओंची झोप उडाली; दोन दिवसांत सामना संपल्यामुळे नुकसानीची भीती.स्टीव्ह स्मिथने द्रविड-कोहलीला टाकले मागेया सामन्यात स्टीव्ह स्मिथने इंग्लंडच्या पहिल्या डावात दोन झेल घेतले, जे त्याच्यासाठी विक्रमी ठरले. त्याने झॅक क्रावली आणि कर्णधार बेन स्टोक्स यांचे झेल घेतले. त्यामुळे आता त्याने राहुल द्रविड (Rahul Dravid) आणि विराट कोहलीला मागे टाकले आहे. स्मिथचे कसोटीत आता १२२ सामन्यांमध्ये २१२ झेल झाले आहेत. त्यामुळे तो कसोटीत क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिक झेल घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये राहुल द्रविडला मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. राहुल द्रविडने कसोटीत १६४ सामन्यांत २१० झेल घेतले आहेत. या यादीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या जो रुटने १६२ कसोटी सामन्यांत २१६ झेल घेतले आहेत..तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक झेल घेणाऱ्या क्षेत्ररक्षकांच्या यादीतही स्मिथने विराट कोहलीला (Virat Kohli) मागे टाकत चौथा क्रमांक मिळवला आहे. स्मिथने आत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३५९ सामन्यांत ३४३ झेल घेतले आहेत. विराटने ५५६ सामन्यांत ३४२ झेल घेतले आहेत. या यादीत माहेला जयवर्धने (४४० झेल), रिकी पाँटिंग (३६४ झेल) आणि रॉस टेलर (३५४ झेल) हे पहिल्या तीन क्रमांकांवर आहेत..कसोटीत सर्वाधिक झेल घेणारे क्षेत्ररक्षक -२१६ झेल - जो रुट (३०९ डाव)२१२ झेल - स्टीव्ह स्मिथ (२३३ डाव)२१० झेल - राहुल द्रविड (३०१ डाव)२०५ झेल - माहेला जयवर्धने (२७० डाव)२०० झेल - जॅक कॅलिस (३१५ डाव)आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक झेल घेणारे क्षेत्ररक्षक -४४० झेल - माहेला जयवर्धने (७६८ डाव)३६४ झेल - रिकी पाँटिंग (७१७ डाव)३५४ झेल - रॉस टेलर (५५० डाव)३४३ झेल - स्टीव्ह स्मिथ (४७० डाव)३४२ झेल - विराट कोहली (६६५ डाव).Ashes : इंग्लंडने अखेर लाज वाचवली, चौथी कसोटी दुसऱ्या दिवशी जिंकली; ऑस्ट्रेलियाचा पहिला पराभव अन् WTC Point Table बदलले.बॉक्सिंग डे कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा पराभवया कसोटीत पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाने ४५.२ षटकात १५२ धावा केल्या. त्यानंतर इंग्लंडला पहिल्या डावात २९.५ षटकात ११० धावाच करता आल्याने ऑस्ट्रेलियाने ४२ धावांची आघाडी घेतली. दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाला ३४.३ षटकात सर्वबाद १३२ धावाच करता आल्या. त्यामुळे त्यांनी १७५ धावांचे लक्ष्य इंग्लंडसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग इंग्लंडने ३२.२ षटकात ६ विकेट्स गमावत १७८ धावा करून पूर्ण केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.