Cricket

Smith Surpasses Dravid: ऑस्ट्रेलिया 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट हरले, पण कर्णधार स्मिथने द्रविड-कोहलीला मागे टाकत रचले मोठे विक्रम

Steve Smith Surpasses Rahul Dravid and Virat Kohli: इंग्लंडने बॉक्सिंग डे कसोटीत ऑस्ट्रेलियाला पराभवाचा धक्का दिला. पण या सामन्यात स्टीव्ह स्मिथने दोन झेल घेत राहुल द्रविड आणि विराट कोहलीला मागे टाकले.
Steve Smith Surpasses Rahul Dravid and Virat Kohli

Steve Smith Surpasses Rahul Dravid and Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • १५ वर्षांनंतर इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजय मिळवला.

  • बॉक्सिंग डे कसोटीत इंग्लंडने ४२ धावांची आघाडी असूनही ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले.

  • स्टीव्ह स्मिथने दोन झेल घेतले आणि राहुल द्रविड व विराट कोहलीचे विक्रम मोडले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Cricket Record
Rahul Dravid
Steve Smith
test cricket
international cricket
cricket news today
Ashes Series

Related Stories

No stories found.