Asia Cup 2025: संजू सॅमसन संघात असेल, पण सलामीवीर म्हणून नाही! सुनील गावस्करांनी निवडली टीम इंडियाची Playing XI

Sunil Gavaskar Asia Cup 2025 Playing XI prediction : भारताचा १५ सदस्यीय संघ आशिया चषक स्पर्धेत खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताला अ गटात संयु्क्त अरब अमिराती, ओमान व पाकिस्तान यांचा सामना करावा लागणार आहे. ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत यूएई येथे ही स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठीचा भारतीय संघ मंगळवारी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी जाहीर केला. आता प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणत्या ११ खेळाडूंना संधी मिळेल, याची उत्सुकता लागली आहे. भारताचे महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी आशिया चषक स्पर्धेतील त्यांची प्लेइंग इलेव्हन निवडली आहे..शुभमन गिलचे ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन झाले असून त्याच्याकडे उप कर्णधारपदाची जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यामुळे अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये त्याचे स्थान पक्के समजले जातेय. मात्र, तो खेळला तर संजू सॅमसनला सलामीला खेळता येणार नाही आणि अभिषेक शर्मासह उप कर्णधार मैदानावर उतरेल. त्याचवेळी आगरकरने जितेश शर्मा व संजू हे यष्टीरक्षकांची निवड केली आहे आणि त्याने जितेशला प्राधान्य दिले जाईल, असे संकेत दिले आहे. त्यामुळे संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थानच धोक्यात आल्यात जमा आहे.'हा संघ Asia Cup जिंकू शकतो, पण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची क्षमता नाही...'; माजी खेळाडूने निवड समितीला दाखवला आरसा.अशा परिस्थितीत सुनील गावस्कर यांनी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले आहे. त्यांनी संजूला सलामीवीर म्हणून मात्र संधी दिलेली नाही. सलामीला त्यांनी शुभमन गिल व अभिषेक शर्मा यांची निवड केली आहे. "शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा हे सलामीला येतील कारण, संघाच्या लेफ्ट-राईट समीकरणाला ते योग्य आहे. संजू सॅमसनही या समीकरणात बसतो, परंतु त्याचा फलंदाजीचा क्रम हा सामन्याच्या परिस्थितीनुसार ठरवला जाईल," असे गावस्करांनी Sports Tak ला सांगितले..Sunil Gavaskar's India Playing XIअभिषेक शर्माशुभमन गिलतिलक वर्मासूर्यकुमार यादवहार्दिक पांड्यासंजू सॅमसनअक्षर पटेलजसप्रीत बुमराहअर्शदीप सिंगकुलदीप यादववरुण चक्रवर्थी.भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी. रिंकू सिंगराखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार...