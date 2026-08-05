Sunil Gavaskar World Cup Squad: सुनील गावस्करांनी वन डे वर्ल्ड कपसाठी भारताचा संघ निवडला; ६ फलंदाज, ४ ऑलराऊंडर अन् ५ गोलंदाज

SUNIL GAVASKAR PICKS HIS INDIA'S SQUAD FOR 2027 ODI WORLD CUP: रोहित शर्मा, विराट कोहली हे पुढील वर्षी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळतील हे निश्चितच आहे... पण अशात हा संघ कसा असेल? त्यात आणखी कोणाला स्थान मिळेल? असे बरेच प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. या परिस्थिती आर अश्विन, आकाश चोप्रा, वसिम जाफरसह भारताच्या अनेक माजी खेळाडूंनी त्यांचा संभाव्य वर्ल्ड कप संघ जाहीर केला आहे. त्यात आता महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांचीही भर पडली आहे. गावस्करांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारताच्या १५ खेळाडूंची निवड केली आहे..भारतीय संघाला इंग्लंड दौऱ्यावर नुकतीच वन डे मालिका गमवावी लागली, त्यामुळे संघ व्यवस्थापन नेमकी संधबांधणी कशी करतेय, हा प्रश्न चाहत्याना पडला. या मालिकेदरम्यान रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या बातम्या समोर आल्या, परंतु हिटमॅनने तिसऱ्या वन डे सामन्यात शतक झळकावून सर्वांना चोख प्रत्युत्तर दिले. तो वर्ल्ड कप खेळेल हे BCCI ने अप्रत्यक्ष स्पष्ट केले आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारताचे जवळपास १२-१३ खेळाडू निश्चित आहेत..निवृत्तीनंतर किती वर्षांनी भारतीय खेळाडू निवड समिती प्रमुख बनू शकतो? MS Dhoni कडे जाऊ शकते का ही जबाबदारी? वाचा BCCI चा नियम.दरम्यान गावस्करांनी या स्पर्धेसाठी त्यांचा संभाव्य संघ निवडला आहे. त्यांनी शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांची सलामीवीर म्हणून निवड केली. यशस्वी जैस्वालनेही आपल्या शेवटच्या तीन वन डे डावांपैकी दोनमध्ये शतके झळकावून संघात स्थान मिळवण्यासाठी जोरदार दावा केला आहे. मात्र, गावस्कर यांनी त्याला आपल्या संघात स्थान दिले नाही. त्यांनी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल यांची निवड केली आणि हार्दिक पांड्यासह तीन अष्टपैलू खेळाडूंचा संघात समावेश केला..मोहम्मद शमी आणि भुवनेश्वर कुमार यांच्या पुनरागमनाची बरेच जणं मागणी करत आहेत. पण, त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपल्यात जमा असल्याने निवड अशक्य आहे. गावस्कर यांनी जसप्रीत बुमराहसोबत वेगवान गोलंदाज म्हणून मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंग यांची निवड केली. त्यांनी चार अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नितीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल आणि रवींद्र जडेजा यांची निवड केली..Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली... .Sunil Gavaskar India ODI World Cup 2027 squad - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली , केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह , मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, इशान किशन, अर्शदीप सिंग, नितीश कुमार रेड्डी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.