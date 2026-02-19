सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहितचा विश्वविक्रम; विराट, धोनी जवळपासही नाहीत

Suryakumar Tops T20 Captaincy Win Percentage Chart टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं नेदरलँडला १७ धावांनी हरवलं. या विजयासह भारताने ग्रुप स्टेजमध्ये सलग चौथ्या विजयाची नोंद केली आणि सुपर ८मध्ये धडक मारली. भारताच्या या विजयामुळे सूर्यकुमार यादवच्या नावावर विश्वविक्रमाची नोंद झालीय. त्यानं भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडला. .भारताने नेदरलँडविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करत १९४ धावांचं आव्हान दिलं होतं. या आव्हानाचा पाठलाग करताना नेदरलँडने भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडला. पण अखेरच्या क्षणी भारताने बाजी मारली. नेदरलँडच्या संघाला १७६ धावांपर्यंत मजल मारता आली. भारताच्या विजयात शिवम दुबेनं मोलाची भूमिका बजावली. त्याने वेगवान अर्धशतकासह गोलंदाजी करत २ गडी बाद केले..Krishna Satpute Exclusive: आई-वडिलांचे छत्र हरवलं, पण खडतर प्रवास करत तो टेनिस क्रिकेट आयकॉन बनला; धोनीच्या शॉटने दिली नवी ओळख.टी२० क्रिकेटच्या इतिहासात कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवची विजयाची टक्केवारी सर्वाधिक आहे. याआधी रोहित शर्माच्या नावे हा विक्रम होता. नेदरलँडविरुद्ध विजयानंतर सूर्यकुमार यादवची विजयाची टक्केवारी ८०.८५ टक्के झालीय. तर रोहित शर्माची विजयाची टक्केवारी ८०.६५ इतकी होती..भारताच्या टी२० संघाचं सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत ४७ सामन्यात नेतृत्व केलंय. यापैकी ३८ सामन्यात भारताला विजय मिळालाय तर ७ सामन्याच पराभवाचा धक्का बसला आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ६२ पैकी ५० सामने जिंकले होते तर १२ सामन्यात पराभव झाला होता. रोहितशिवाय एमएस धोनी आणि विराट कोहली यांच्या नेतृत्वाखालीही भारताने दमदार कामगिरी केली होती. धोनीची विजयाची टक्केवारी ५८.३३ होती तर कोहलीची विजयाची टक्केवारी ६४ टक्के होती..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये टी२०मद्ये कर्णधार म्हणून सर्वात चांगली टक्केवारी आता सूर्यकुमार यादवच्या नावावर आहे. त्याच्यानंतर रोहित शर्मा दुसऱ्या स्थानी तर तिसऱ्या क्रमांकावर ८०.३९ टक्क्यांसह असगर अफगाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.