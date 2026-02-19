Cricket

सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहितचा विश्वविक्रम; विराट, धोनी जवळपासही नाहीत

Surykumar Yadav World Record भारताच्या टी२० क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने नेदरलँडविरुद्धच्या विजयानंतर रोहित शर्माचा विश्वविक्रम मोडलाय. टी२०मध्ये विजयाची टक्केवारी सर्वाधिक असलेला कर्णधार ठरला आहे.
Suryakumar Yadav Breaks Rohit Sharma T20 Record

Suryakumar Yadav Breaks Rohit Sharma T20 Record

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Suryakumar Tops T20 Captaincy Win Percentage Chart टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं नेदरलँडला १७ धावांनी हरवलं. या विजयासह भारताने ग्रुप स्टेजमध्ये सलग चौथ्या विजयाची नोंद केली आणि सुपर ८मध्ये धडक मारली. भारताच्या या विजयामुळे सूर्यकुमार यादवच्या नावावर विश्वविक्रमाची नोंद झालीय. त्यानं भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडला.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
MS Dhoni
Virat kohli
Suryakumar Yadav comeback

Related Stories

No stories found.