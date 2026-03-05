Cricket

Morne Morkel: पुढील दोन लढतींत विजय महत्त्वाचा : मॉर्ने मॉर्केल

Morne Morkel on India-England T20 Semifinal Preparation: इंग्लंडविरुद्ध टी-२० उपांत्य सामन्याआधी मॉर्ने मॉर्केल यांनी भारतीय संघाची तयारी आणि क्षेत्ररक्षणाबाबत मत व्यक्त केले.
Morne Morkel

Morne Morkel

sakal

सुनंदन लेले
Updated on

मुंबई : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांनी इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य लढतीच्या पूर्वसंध्येला आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, भारत व इंग्लंड या दोन्ही देशांना उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अथक परिश्रम घ्यावे लागले.

Loading content, please wait...
Cricket
Batting
ICC Mens T20 World Cup
Surya kumar Yadav

Related Stories

No stories found.