Suryakumar Yadav Statement: भारताने सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार यादवला भारतीय संघातून बाहेर करण्यात आले होते. सध्या मुंबईचा हा क्रिकेटपटू देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळत आहे. भारतीय संघातून बाहेर राहणं त्याच्यासाठी वेदनादायी असल्याचं सूर्यकुमारने म्हटलं आहे.सूर्यकुमार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाला, "निश्चितच भारतीय संघातून बाहेर होणं वेदनादायी आहे. .तुम्ही सलग पाच वर्षे खेळता आणि त्यानंतर अचानक तुम्हाला संघातून बाहेर केलं जातं. यामुळे दुःख होतं. पण हाच या खेळाचा खरा आनंद आहे." तो पुढे म्हणाला, "या खेळाने मला खूप काही शिकवलं आहे. गेल्या दोन वर्षांत आणि आयपीएलनंतरही या खेळातून मला अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. असं म्हणतात की प्रत्येक अडचणीनंतर आशेचा किरण असतो. त्यामुळे खेळत राहणं महत्त्वाचं आहे.".Rohit Sharma: मुंबईच्या पलटनसाठी रोहित शर्माचा खास संदेश! कर्णधारपदाची धुरा पुन्हा हाती येताच हिटमॅन नेमकं काय म्हणाला?.सूर्यकुमारने सांगितलं की, तो सध्या फार पुढचा विचार करत नसून वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करत आहे. तो म्हणाला, "आयपीएलला अजून बराच वेळ आहे. त्याआधी अनेक स्पर्धा होणार आहेत. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीनंतर विजय हजारे ट्रॉफी आणि त्यानंतर रणजी ट्रॉफीचा दुसरा टप्पा आहे. सध्या माझं संपूर्ण लक्ष सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या सुपर लीगवर आहे. प्रत्येक सामना जिंकण्यावर आणि अखेरीस स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवण्यावर माझं लक्ष आहे.".यावेळी सूर्यकुमारने आपल्या फलंदाजीत कोणतीही कमतरता नसल्याचंही स्पष्ट केलं. तो म्हणाला, "मला असं वाटत नाही की माझ्या फलंदाजीत काही बिघडलं आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून मी याच पद्धतीने खेळत आहे. भारताकडून खेळताना असो किंवा मुंबईकडून, मला फलंदाजी करताना नेहमीच आनंद मिळाला आहे.".सूर्यकुमार यादवने भारतीय संघाकडून तिन्ही फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळलं आहे. त्याने आपल्या कारकिर्दीत 1 कसोटी, 33 एकदिवसीय आणि 113 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याला फारसं यश मिळालं नसलं, तरी टी-20 क्रिकेटमध्ये त्याची कामगिरी चांगली राहिली आहे..सूर्यकुमारने एकमेव कसोटी सामन्यातील एका डावात 20 चेंडूंचा सामना करत 8 धावा केल्या आहेत. तर 33 एकदिवसीय सामन्यांच्या 35 डावांमध्ये त्याने 773 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याची सरासरी 25.77 आणि स्ट्राइक रेट 105.03 इतका राहिला आहे. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने चार अर्धशतकं झळकावली आहेत..Viral Video : सुरूवात त्याने केलीय, शेवट मी करणार... न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाची आकाश दीपला सरळसरळ धमकी, IND vs NZ 2nd Test मध्ये खळबळ उडवणारा प्रसंग.टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सूर्यकुमारने आतापर्यंत 113 सामने खेळले असून 107 डावांमध्ये 3,272 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याची सरासरी 36.36 आणि स्ट्राइक रेट 162.9 इतका आहे. त्याने या फॉरमॅटमध्ये चार शतकं आणि 25 अर्धशतकं झळकावली आहेत. 117 ही त्याची टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये सूर्यकुमार यादवचा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यानंतर तिसरा क्रमांक लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.